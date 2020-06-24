BÜLENT ERANDAÇ
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Dünyada Türk Diasporası tahkimatı
Küllerinden yeniden doğan Türkiye, yılların emperyalist zincirlerini kıra kıra BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, tarihi bir eksikliği gideriyor. STRATEJİK HAMLELERLE TÜRK DİASPORASI'nı tahkim ediyor. 21.
Yüzyıl dünyasında artık devletlerin arasındaki sorunları yalnızca topla tüfekle çözümeyeceğini biliyoruz.
Bir taraftan, Türkiye'nin YUMUŞAK GÜCÜ'nün etkin kuruluşlarından birisi olarak THY çok başarılı bir grafik çizmekte, Türk bayrağını başarıyla Dalgalandırmaktadır.
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Akraba Toplulukları gibi kurumlarımız, giderek yaygın hareket kabiliyeti yakalarken, o ülkelerde Türkler'i, bir araya getirmeyi başardı.
Türkiye Cumhuriyeti yurtdışında 243 dış Temsilcilikle temsil edilmektedir.
Bu çok önemlidir. ÖRNEK AFRİKA.
Toplamda 54 Afrika ülkesi var. Bugün, Türkiye'nin 42 büyükelçiliği bulunuyor.
Hedef 2022'de, 50 Büyükelçilik, 2023'te 54 büyükelçilik.
Yurt dışında 73 ülkede yaşayan 6 milyonu aşkın Türk var. Yaklaşık 4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, 400 bin Türk Kuzey Amerika'da, 200 bin Ortadoğu'da, 150 bin de Avustralya'da.
Almanya'da 3.5 milyon Türk'ün yaşıyor. Üstelik sadece işçi olarak değil.
Avrupa'da iş yapan 150 bin Türk girişimci 80 milyar Euro'luk ciroya imza atıyor. Bu gücü artık kullanma zamanı geldi. Almanya'nın Türk Diasporası'nın en güçlü olduğu ülke olması gerekmez mi? ABD bu konuda önemli bir örnek… Türkiye artık dizileriyle de dünyanın yeni çekim merkezi olma yolunda ilerliyor.
BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ artık her yerde hissediliyor.
SONUÇ: DÜNYAYA AÇILAN, BÜYÜK DÜŞÜNEN VE BÜYÜK STRATEJİLER KURAN BİR TÜRKİYE VAR. Evet. Nerede Türk varsa, Türk Devleti orada.
Bir örnek: Coronavirüs salgını nedeniyle ülkeye dönmek isteyen 59 ülkeden 25 bin Türk vatandaşı vatana getirildi. Kimseye muhtaç bırakılmadı.
GÖNÜL COĞRAFYAMIZA SELAM OLSUN.
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