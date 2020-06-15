BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kılıçdaroğlu’nu kurtarmak
HDP eş başkanı Pervin Buldan, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle bir köşeye sıkıştırdı ki, paniklediler, nefesleri kesilmişti. İşte bu noktada bir gelişme yaşandı. Edirne Cezaevi'nde terörden yatmakta olan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu batmakta olduğu çukurdan kurtarma, CHP-HDP İTTİFAKI'NI KARARTMA girişiminde bulundu.
CHP İLE HDP'NİN İTTİFAKI KURTARMA çarklarının arka planına bakalım. Durumu net şekilde ortaya koymak için, tarihlere göre kısa zamandaki paslaşmalar şöyle...
4 HAZİRAN: Haklarında kesinleşmiş yargı kararı olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.
Aynı gün, CHP Genel Başkanı Klıçdaroğlu, sadece milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'na sahip çıkmıştı.
Bir gün sonra, Kılıçdaroğlu'nun HDP milletvekillerinin ismini pas geçmesine kızan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak.
Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine, diğer partilere kapısını açacak.
İsteyen gelir, isteyen gelmez" dedi.
9 HAZİRAN: Buldan'ın bu resti CHP-Kılıçdaroğlu'nda panik yarattı.
Salı günü Kılıçdaroğlu, CHP'nin grup toplantısında, müthiş bir ÇARK yaparak, milletvekilliği düşürülen HDP'li 2 isme sahip çıktı. HDP'ye 'beraberiz' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, Buldan'ın resti karşısında kıvranıyordu.
Buldan'ın açık ittifak şartı, hem HDP desteğini sürdürmek hem de milliyetçi tabanı olan İYİ Parti ile kurulan Millet İttifakı'nı korumak isteyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokmuştu.
13 HAZİRAN: Cumhur İttifak'ı, CHP'yi, açık olmaya davet ederken, HDP eski Eş Başkanı Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya yönelik çıkışı yaptı. "HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. HDP sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır" ifadelerini kullandı.
KANDİL'E BAKARAK KONUŞANLAR
HDP'nın eski ve yeni eş başkanları arasındaki, Kılıçdaroğlu'nu önce sıkıştırma sonra kurtarma manevraları ne manaya geliyor?
Demirtaş'ın ve Buldan'ın, gözlerini Kandil'deki terör çete reislerinden ayırmadıkları genel bir düşünce.
Belli ki, Kandil çete reisleri, HDP sayesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin'de belediye başkanlıklarını kazanmış olmasına rağmen, KıIıçdaroğlu'nun CHPHDP aşkının ortaya çıkmaması için uğraşmasına kızdılar.
Buldan, açıkça CHP'yi uyarmıştı.
"Biz olmasak, 31 Mart'ta başarılı olamazdınız. Bize muhtaçsınız" demişti.
Buldan'ın açıklamaları etkili oldu.
Erken veya 2023 seçimlerinde HDP'ye muhtaç olan Kılıçdaroğlu, bildiğimiz ÇARKLARINDAN BİRİSİNİ DAHA YAPTI. HDP milletvekillerine sahip çıkmak zorunda kaldı.
SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun çarkından memnun olan HDP eski Eş Başkanı Demirtaş da, CHP'yi KURTARMA MANEVRASI yaptı. Güya, "HDP, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamıştır" diyerek, CHP-HDP ARASINDAKI GİZLİ İTTİFAK'I örtmeye çalıştı.
Kemal Bey, Selahattin Bey.
Unutmayın. Bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ayasofya için tarihi gün 11 Haziran 2020, Perşembe AYASOFYA BAYRAMI GELİYOR. Kalp atışlarımız artıyor, duygularımız kabarıyor, Gözlerimiz, kulaklarımız önümüzdeki...
- Yeni plan 09 Haziran 2020, Salı DERİN ABD'NİN gölge CIA'si RAND CORP, bir süre önce, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan- AkParti iktidarını zora sokmak...
- Başkan Erdoğan’ın “Akdeniz doktrini” 08 Haziran 2020, Pazartesi ESKİ DÜNYA YOK ARTIK. YENİ DÜNYA KURULUYOR. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki BÜYÜK TRENİ, 3. Dünya Savaşı-...
- CHP’deki Çete-İnce kavgası sürüyor 07 Haziran 2020, Pazar MUHARREM İnce ile CHP'deki ÇETE diye suçladığı 2 genel başkan yardımcısı ve 1 grup başkanvekili arasında kavganın...
- Proje olmayı seçtiler 06 Haziran 2020, Cumartesi CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'ın AK PARTİ MKYK toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan AK Parti'den ayrılan...