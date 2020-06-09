BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Yeni plan
SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN, DERİN ABD-AVRUPA mahfilleriyle görüşmeler yaptıktan sonra BU MAHFILLERDEN Kandil'deki terör kuklalarına giden talimatlarla, HDP'nin SOKAKLARI HAREKETE GEÇİRME KARARINI açıkladılar. HDP-PKK'nın Edirne'den Ankara'ya, Hakkari'den Ankara'ya yürüme kararı, gölge CIA Rand'ın kontrollü kaos planlarına göre devreye sokulacak.
Sokakları harekete geçirerek, huzur ortamını bozacaklar, tahriklerini artırarak, PKK'yı sıkıştığı köşelerden kurtarmaya çalışacaklar. SOKAKLARI HAREKETE GEÇİRMEYE, İKTİDARIN ALACAĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALGI OPERASYONLARIYLA, KENDİLERİNİ
MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRMEYİ HESAPLIYORLAR.
Sokak hareketlerini, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülüğünde yürütülecek.
Edirne-Ankara sokak harekatıyla Selahattin Demirtaş gündeme konacak.
Hakkari-Ankara sokakları tahrik etmeyle, Kürt vatandaşlarımızın PKK'ya yönelik ilgisizliğinin önüne geçmeyi planlamış durumdalar. Haçlı-siyonistler, Amerika'da, Avrupa'da yayılan sokak hareketlerini Türkiye'ye taşıma kurnazlığını HDP'nin (PKK) yürüteceğini bekliyorlar.
HDP'NİN CHP'YE YÖNELİK MANEVRALARI
HDP (PKK) manevraları, sokak hareketlerinin ardında neler yattığını gösteriyor. Eşbaşkan Pervin Buldan, 31 mart seçimlerinde CHP ile kolkola yürümelerinin karşılığını bekliyor.
'Biz olmasak, belediye başkanlıklarını kazanamazdınız. Bizimle gizli değil, artık açıkça beraberliğinizi gösterin. Biz yoksak siz seçim kazanamazsınız' diyor.
HDP'nin önemli isimlerinden Sırrı Sakık da, CHP'nin oynamakta olduğu iki üzlü politikadan uzaklaşmasını istiyor.
KÖPÜRTEN YAHUDİ PATRONLU BATI MEDYASI
Bölücü terör PKK'nın siyası kolu HDP'nin, sokakları hareketlendirme, huzuru bozmaya yönelik kararını açıklamasından sonra Batı medyasını taradım. Yahudi patronlu ABD-Avrupa medyası, işi körüklüyor. Özellikle Alman Deutche Welle'nin, "Muhalefetin 'Erdoğan'a karşı birlik' sınavı" başlıklı ve HDP'li milletvekilerin düşürülmesini sağlayan 4 Haziran müdahalesinin asıl amacı ne?" Başlıklı analizleri, HDP'nin teknik direktörü olduğunu açıkça gösteriyor. Yalan ve algı operasyonlu bu analizlerden birkaçı şöyle:
"iktidar, 4 Haziran'da hayata geçirdiği Meclis darbesiyle ne yapmak istedi?
Öncelikle Kürt seçmenleri sandığa küstürmek. Belediye başkanı seçiyorlar, kayyum atanıyor. Ankara'ya gönderdikleri vekilleri Meclis'ten atıp tutukluyorlar.
HDP seçmeni, Kürtleri sindirip sandıktan uzaklaştırmak AKP-MHP koalisyonu için oldukça önemli. İkinci sebep ise CHP'yi yıpratmak. Propaganda üzerinden İyi Partiyi ve seçmenlerini Millet İttifakı'ndan koparmak. "Birlikte olacağız" sesleri yükselecek mi? CHP içinden demokrasi mücadelesinin HDP de dahil tüm muhalefetle birlikte verileceğine ilişkin sesler yükseliyor.CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, HDP'li belediyelere yapılan kayyum atamaları da darbedir. Bizim demokratik siyaseti geliştirmek için HDP ile bir arada mücadeleyi büyütmemiz gerekir. HDP'li Garo Paylan, bu süreçte CHP'yi suçlamaktansa muhalefeti Erdoğan karşısında daha da güçlü kılacak stratejiler üzerinde durmalıyız. Erdoğan, her şeyin müsebbibinin CHP olarak görülmesini istiyor, muhalefeti parçalamaya çalışıyor ama biz tüm demokratik güçlerin birleşmesi için çalışacağız" mesajı veriyor. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de muhalefeti güçlendirmeye kararlı olduklarını" söylüyor.
SONUÇ: EVET. HDP'Yİ (PKK) SOKAĞA SÜREN HAÇLI-SİYONİSTLER,
BU SEFER DE AVUÇLARINIZI YALAYACAKSINIZ. HDP'NİN TEKNİK
DİREKTÖRLERİ AVRUPA MEDYASI, AZİZ MİLLETİN NEFESİNİZİ BİR DAHA KESECEĞİ GÜNLER YAKLAŞIYOR.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başkan Erdoğan’ın “Akdeniz doktrini” 08 Haziran 2020, Pazartesi ESKİ DÜNYA YOK ARTIK. YENİ DÜNYA KURULUYOR. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki BÜYÜK TRENİ, 3. Dünya Savaşı-...
- CHP’deki Çete-İnce kavgası sürüyor 07 Haziran 2020, Pazar MUHARREM İnce ile CHP'deki ÇETE diye suçladığı 2 genel başkan yardımcısı ve 1 grup başkanvekili arasında kavganın...
- Proje olmayı seçtiler 06 Haziran 2020, Cumartesi CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'ın AK PARTİ MKYK toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan AK Parti'den ayrılan...
- Haçlı pusuları 04 Haziran 2020, Perşembe HAÇLI-SİYONİSTLER, belli ki, Corona sonrası Türkiye'nin yapacağı STRATEJİK HAMLELERİ' kesmek üzere, tekrar KAOS...
- BBC bile beğendi 02 Haziran 2020, Salı CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, bir süredir kriz sonrasına dönük senaryolar üzerinde çalışıyor. Çünkü kriz sonrası...