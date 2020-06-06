BÜLENT ERANDAÇ
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Proje olmayı seçtiler
Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin.
Zaten CHP'ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır" dediği ifade edildi. Evet. Başkan Erdoğan'ın sözleri gerçekleri işaret ediyor. Tek amaçları AK PARTİ'Yİ BÖLMEK olan Davutoğlu ve Babacan, şu ana kadar umduklarını bulamadı. Kuruldukları andan bu yana yapılan çeşitli anketlerde ikisinin de toplam oyu yüzde 2'yi aşmıyor.
Kurulmadan önce, CHP sempatizanı anket şirketleri tarafından gaz verilen bu iki ismin halk tarafından değer bulmaması aslında şaşırtıcı değil.
BÖLENLER SEVİLMİYOR
Davutoğlu ve Babacan'ın umduklarını halen bulamamasının sebepleri içinde 2 konu çok öne çıkmış görünüyor.
1) PROJE PARTİ DÜŞÜNCESİ...
2) AK PARTİ'Yİ BÖLMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ OLMALARI...
CUmhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yapma şansı bulan Ahmet Davutoğlu ile çok önemli pozisyonlarda görev yapan Ali Babacan'ın ne iktidar ne de güçlü bir parti hayali var. Bu nedenle, vatandaşlarımız, parti bölenlerıe destek vermiyor. Yıllarca CHP ve zihniyeti üzerıne nutuklar atmış Babacan ve Davutoğlu'nun, bugün CHP kayığında olmaları halkıng özünden kaçmıyor. PROJE OLUŞLARI çok daha yüksek oranda tepki görüyor.
KAVGA TALİMATINI KİM VERDİ? Partileri umduğunu bulamayıncabelaltı siyasetine girdiler. Yaptıkları görevler nedeniyle DEVLET SIRRI konuları bile hiç sıkılmadan ifşa eden bu iki isim, geçmişteki ikizleri gibi siyasetin eskileri olarak yerini alacak. PROJE PARTİ olarak kurulmalarını sağlayan Derin Amerıka-Avrupa mahfillerinden, bu yolda SUFLE ALDIKLARI görüşü ağırlık kazandı. Özellikle Davutoğlu'nun CHP'nin yıkım makinesine BENZİN pompalamak üzere DEVLET SIRLARINI açıklaması GİZLENMİŞ KİNİNİ DE GÖSTERMESİ vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.
SONUÇ: AK PARTİ'yi bölmek için yola çıkartılan Babacan ve Davutoğlu'nun teşkilatlarını kurmada zorluk çekmeleri, seçime girme hakkını halen elde edememiş olmaları ortada iken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun VERECEĞİ MİLLETVEKİLLERİNE MUHTAÇ
HALE gelmeleri siyasetin bir İBRET LEVHASIDIR. CHP fırına odun taşıyan Davutoğlu ve Babacan'ın durumu çok ama çok düşündürücü... Güzel Allahımız, siyasete girecek olanları, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın olduğu gibi, yıllarca hakaret ettikleri CHP ZİHNİYETİNİN ELİNE
DÜŞÜŞ halde bırakmasın.
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