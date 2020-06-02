BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
BBC bile beğendi
Çünkü kriz sonrası dünyayı büyük bir değişim bekliyor. Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Gelecek TÜRK ASRI OLMALI " diyerek buna işaret etmişti.
Dünya yeniden şekillendirilirken TÜRKİYE YENİ MASADA YERİNİ ALMALI diyen Başkan Erdoğan,Türkiye'yi kriz sonrasına hazırlayan senaryolar üzerinde çalışıyor.
Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN'IN YENİ DÜNYA'YA TÜRKİYE'Yİ HAZIRLAMA çalışmalarını yoğun biçimde sürdürürken CHP'nın Genel Başkanı ,Türkiye'nin başarılarını gölgeleme çabasında. Türkiye'nin aleyhinde haberleriyle tanıdığımız İNGİLİZ BBC bile Corona ile mücadelede TÜRKİE'nin çok başarılı olduğu gerçeğini kabul etti. Cumhurbaşkanımız her gün birer birer modern hastaneleri açarken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, hala ŞEHİR HASTANELERİNE DÜŞMANLIĞI BIRAKMIYOR.
Şu yazıları Kemal Kılıçdaroğlu'na bir daha hatırlatmakta yarar var.
Gerçekler karşısında susarlar.
BBC, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÜC), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Coronavirüs'le yürütülen mücadeleyi anlattı. Amerikan CNN International da Cerrahpaşa'nın yoğun bakımında yürütülen başarılı mücadeleyi duyurdu. Türk düşmanı İngiliz haber ajansı Reuters da, salgının "gizli kahramanları" olarak tanımladığı Türk filyasyon ekibini an an fotoğraflayarak bu anları dünyaya servis etti. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin diğer ülkelere sağladığı tıbbı yardım desteğini takdirle karşıladı.
KILIÇDAROĞLU ise ne sağlık sisteminin büyük başarısını ne de , TÜRK SIHA'larını görmüyor. İnsanın gözünü kan bürümesın. TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI İŞLERE İMZA ATIYOR. Dünya basını günlerdir TÜRK SIHA'LARINI KONUŞUYOR.
Suriye'de Katil Esed'ı darmadağın eden TÜRK SIHA'ları LİBYA'da EMPERYALİSTLERİ yerle bir ediyor. Kılıçdaroğlu'ndan tek bir defa, TÜRK IHA'LARINI SIHA'LARINI ÖVDÜĞÜNÜ
GÖRDÜNÜZ MÜ? Gömüyor mu?
Görüyor.Kıskanlıktan söylemiyor.
ERDOĞAN EMPERYALİZME TOKAT ATIYOR.
MUHALEFETTE SES YOK.
CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'da ne işimiz var? diye soruyordu. İşte cevabı: Bu bağlamda sorulması gereken en temel soru, Libya'yla beş, hatta 12 asır öncesine giden tarihsel ve kültürel bağları bulunan Türkiye'nin "Libya'da ne işi var?" sorusu değildir. Bunun yerine "ABD, Rusya, Fransa, İtalya gibi emperyalist ülkelerin Libya'da ne işi var?" sorusunu sormasını Aziz Türk Milleti, Kılıçdaroğlu'ndan bekliyor. Kemal Bey, "Doğu Akdeniz'de Tükiye niye yok" diyordun. İşte cevabı: ABD'li ExxonMobil Kıbrıs'ta sondaj programını durdurdu.
ABD'li enerji devi ExxonMobil, Kıbrıs açıklarında 10 numaralı parseldeki arama sondajı programını erteleme durdurdu.
SONUÇ: Fatih Karadeniz'de ve YAVUZ sondaj gemisi Akdeniz'de.
Türk donanması Libya'da..
Türk ordusu denklemleri değiştiriyor.
CHP-Kemal Kılıçdaroğlu bunu ısrarla görmüyor. Şimdi Kemal Bey'e biz soruyoruz. "GÖNÜL COĞRAFYASI'NDA TARİH YAZAN TÜRKİYE'DEN
MEMNUN DEĞİL MİSİNİZ?" KISKANÇLIĞINMIZ DEVAM EDECEK Mİ? BAŞKA SORUMUZ YOK. SANIK SİZİNDİR HAKİM BEY...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- CHP’nin aynası asilzade Faik Öztrak 01 Haziran 2020, Pazartesi CHP'Yİ tanımak, kimlerin partisi olduğunu anlamak için Faik Öztrak'a bakmak yeter. Faik Öztrak CHP'nin aynasıdır.Faik...
- Ayasofya’dan büyük mesaj 31 Mayıs 2020, Pazar CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde BÖLGESEL GÜÇ konumunu tahkim eden, KÜRESEL OYUNCULUK özelliklerini...
- Filistin toprakları satılık değildir 30 Mayıs 2020, Cumartesi BU sıralar, İsrail, Türkiye ile barışmak istiyor. Barışmak için taklalar atmaya başladılar. Filistinlilere yaptıklarının...
- 27 Mayıs cuntacıları CHP ile kol kolaydı 28 Mayıs 2020, Perşembe 27 MAYIS DARBESİ'nin üzerinden 60 yıl geçti. Milli iradeyi o kara gün hançerlediler. Demokrasi şehidi rahmetli...
- CHP ve 27 Mayıs 27 Mayıs 2020, Çarşamba DEMOKRASİYE vurulan 27 MAYIS DARBESİ'nin üzerinden 60 yıl geçti. Milli iradeyi o kara gün hançerlediler. Demokrasi...