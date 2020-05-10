BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’de darbecilik ruhu ölmez!
CHP'ye oy veren makul çoğunluk Rahatsız olsa da, on yıllara damga vuran DARBECİLİK ZİHNİYETİ CHP'de çöplüğe atılmıyor. Yıllar geçiyor, CHP'de DARBECLİK RUHU ölmüyor. Neden ? Çünkü, CHP'nin anası İTTİHAT-TERAKKİ PARTISİ'DİR. Bu partiye hakım olmuş, darbeclik ruhu, devamı olan CHP'de aynen devam etmektedir.
İttihatçılar;1908'de bir darbe ile iktidara el koydu. I. Dünya Savaşı'na da Türkiye İttihat ve Terakki'nin yönetiminde girdi. Savaşta alınan ağır yenilgiyle İttihat ve Terakki kadroları büyük ölçüde sorumluydu. bir kısmı yargılanırken, bir kısmı Almanya'ya, Fransa'ya kaçtı. İttihat Terakki'nin bazı kadroları da CHP'nin kurulmasında rol aldılar, Aziz Türk Milleti,14 Mayıs 1950'de,YETER SÖZ MİLLETİNDİR' diye ayağa kalkarak, CHP'li Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'nın TEK PARTİ DİKTATÖRLÜĞÜNE SON VERDİ. CHP-RAND BERABER YÜRÜYOR
Önceki günlerde, CHP TBMM Grup başkan V. Özgür Özel,CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin darbecilik ruhunu gösterdi. Ne tesadüf. Fazla uzun değil.18 Şubat 2020 tarihinde, Derin Amerika- Gölge CIA RAND planlı-programlı raporla TÜRKİYE'DE KRİPTO DARBECİLERE MESAJ VERMİŞTİ.
"TSK içindeki orta kademe subayların bir darbeye girişebileceği" gibi, manidar notlar içeriyordu. "15 Temmuz'dan sonra bile Türkiye'de darbe dönemi kapanmadı" mesajıyla, bazı mahfiller sesleniyordu.
Cumhurbaşkanımız Gölge CIA Rand'ın ciğerini bildiğinden, anında gardını alarak, "Bunlar özellikle 15 Temmuz'da zaten gerekli cevabı aldılar. Ve milletimiz de bu konularda artık çok ciddi bir deneyimi şu anda kazanmış durumda. Yani böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz 'kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı' demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" dedi. Başkan Erdoğan'ın "asla öyle bir ihtimal yok" dememesi ilginçti.
Ancak milletimiz bu defa daha sert tepki verir kıvamındaki cevabı ile hem içerdeki hem de dışardaki olası darbe heveslilerini uyarmıştı. Bizlerde, CHP'DE DARBECİLİK RUHU'NUN ÖLMEDİĞİNİ BİLDİĞİMİZDEN, BİR GÖZÜMÜZLE CHP POLİT-BÜROSU'NA DİKKAT KESİLMİŞTİK. Ve CHP, yine yanıltmadı. GÖLGE CIA RAND İLE BERABER YÜRÜYORLAR DARBE YOLLARINDA. BERABER ISLANIRLAR YAĞAN YAĞMURDA... Küresel Salgınla mücadeleyi başarıyla yürüten, dünyada insani ve vicdanı liderliğini gösteren, aziz milletimizden yüzde 60'lara çıkan destek alan Erdoğan'ı deviremeyeceklerini gördüler. CHP, yine, "sandık dışı yollara" başvurma zihniyetine döndü.
SONUÇ:
Başkan Erdoğan'ın söylediği gibi...
Aziz milletimiz 'kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı' demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" ANLAŞILDI MI, CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU. EMPERYALİST BATI'YA BEYNİNİ KİRALAYANLAR...
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