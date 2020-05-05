BÜLENT ERANDAÇ
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Gölge CHP Deutche Welle
Yayınlarına dikkatle bakanlar, görev yapanlarına CHP'NİN MİLİTANI SANIYOR.
Uluslararası medya organları MUHALİF misyona uygun bir habercilik anlayışı geliştirerek, global alanda önemli siyasi, ekonomik ve sosyolojik etkilere sahip ülkeleri merkeze alan yayın politikalarını belirli siyasi algılara hizmet eder vaziyettedir.
Yabancı basının Türkçe servisleri olanı aktarmayı bırakıp, Türkiye'yi maalesef, olumsuz resmetmenin telaşı içindedirler. Türkiye , her geçen gün sağlamlaştırdığı uluslararası arenadaki rolüyle giderek etkisini arttırmak isterken, yabancı medyanın Türkiye uzantıları, Türkiye'yi kötüleme, zayıf düşürme görevine hizmet etmektedirler. Ankara'nın yükselen siyasi gücüyle orantılı olarak genişleyen etki alanına kıskançlıkla saldıran CHP ZİHNİYETİ, uluslararası medya tarafından da paralel yayınlarla desteklenmektedir.
Deutche Welle, derin merkezlerden aldığı suflelerle, eleştirel olmayı bırakıp, YIKICI BİR MUHALEFET SERGİLEMEKTEDİR. Başkan Tayyip Erdoğan'ın KÜRESEL LİDERLİĞİNİ GİZLEME TELAŞI İÇİNDEDİRLER. Sıçrayış dönemi YAŞAYAN Türkiye'ye gölge olma telaşına tanık olmaktayız. Bölücü terör-yabancı servislerin aparatı PKK'ya, 15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştiren CIA-NATO kuklası FETÖ'ye bakışlarındaki olumluluk tek kelime ile rezilliktir. Terbiyesizliktir.
Türkiye'de diktatörlük, otoriterlik sözlerini yoğunlukla kullanmaları, derin siyaset kokmaktadır. Sadece son iki gün içinde Deutche Welle (Almanya'nın sesi)yayınlarına göz gezdirince, net olarak GÖLGE CHP karşımıza çıkmaktadır. Şu skandal başlıklara bakar mısınız?
Bertelsmann Vakfı demiş ki:
Türkiye ilk kez "otokrasi" olarak sınıflandırılmış. Türkiye kökenliler arasında Erdoğan'a destek neden yüksekmiş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde kötülüklerin ve salgın hastalıkların kaynağını açıklayan konuşmasına eşcinsellik ve nikahsız yaşam olarak göstermesinden Alman siyasetçiler çok rahatsız olmuş. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in konuşmasından zorla darbe iması çıkarılıyormuş. Muhalif belediyelere "hizmet engeli" büyüyormuş.RTÜK muhalefeti destekleyen yayınlarına neden ceza veriyor muş. İstanbul Valiliği: 3 günlük kısıtlamada I4 bin 242 idari işlem yaparak ceza yazmış.
SANA NE?
SONUÇ:
Almanya'da, Türklere yönelik baskılar sürekli artıyor. Irkçılığın, İslam düşmanlığının, camiler başta olmak üzere inanç merkezlerine saldırıların sürekli arttığı Almanya'da Türklere yönelik de sistematik olarak çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Peki. Deutche Welle ne yapıyor? Türkiye aleyhine haber üretmek için büyük çaba gösteriyor. Deuthce Welle, ciğerini biliyoruz. Anlaşıldı mı?
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