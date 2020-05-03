BÜLENT ERANDAÇ
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Bir DERİN AMERİKA operasyonu
Belgede "İran'ı Sovyet saldırısına açık bırakmanın ABD'yi TPAJAX'ı planlamak ve uygulamak zorunda bıraktı" ifadesi yer alıyor.
CIA, hemen her aşamasında yerel işbirlikçilerin rol aldığı hükümeti devirme komplosu için TPAJAX kod adını kullanıyordu.
Komplo, Musaddık'ı devirmek için propaganda yapmak, Şah Rıza Pehlevi'yi işbirliği yapmaya ikna etmek, milletvekillerine rüşvet vermek, güvenlik güçlerini organize etmek ve gösteriler düzenlemek gibi çeşitli aşamalardan oluşuyordu. NOKTA
YIL 1977
İstanbul Taksim'de kurgulanan 1 Mayıs 1977 gerçeğini biliyoruz.
Taksim 1 MAYIS olaylarının, 12 EYLÜL'E GİDEN SÜREÇTE DERİN ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA amacıyla BİR CIA OPERASYONU'NUN BAŞLANGICIDIR. ABD İstihbarat Örgütü, 5 Haziran 1977 genel seçimleri öncesinde bir darbe hazırlığı içindeydi. Darbenin zemini hazırlamak için bir dizi tertip ve katliam gerçekleştiriyordu. 12 EYLÜL'ÜN TAŞLARI DÖŞENİYORDU. 12 Eylül darbesini 1970'li yıllarda CIA'nin Türkiye Şefi olan Paul Henze, ABD Başkanı Jimmy Carter'a "bizim çocuklar başardı" diye haber vermişti.
38 yıl geçtikten sonra, "bizim çocuklar başardı"nın belgeleri şimdi yayınlanıyor.
Zaten darbeyi yapan bütün cuntacılar, darbe bildirilerinde "NATO dahil bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız" diye kendilerine destek veren dış güçlere bağlılık sözünü en baştan verdikleri için, darbelerin ardındaki Batı desteğini anlamak için başkaca kanıta da gerek yok.
Yeni ortaya çıkan belgede dönemin ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain "Ordunun (yönetime) el koymasının ardından ABD-Türkiye ilişkileri" başlıklı yazışmasında, "darbecilerin bağlılık beyanının" kabul gördüğü şu şekilde ifade ediliyor:
"Mevcut askeri liderlerin tamamını iyi tanıyoruz ve özellikle de NATO üyeliği başta olmak üzere Türkiye'nin güvenlik ya da dış politikasında değişim yaşanacağı yönünde bir endişe taşımamıza da gerek yok." Esas cuntacıların darbe öncesi faaliyetleri ile ilgili gelecekte ortaya çıkacak belgeler önemli.
27 Mayıs 1960'tan 15 Temmuz darbesine kadar bütün darbelerin "mümkünlük şartları"nın oluşturulabilmesi için içeride karışıklıkların nasıl çıkarıldığının belgeleri de bir gün ortaya çıkacak.
SONUÇ:
15 Temmuz öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili Batı'nın ve ABD'nin etkisi belgelerle ortaya çıktığında, "kontrollü darbe" söylemine sarılan, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beynini Batı'ya kiralamış İÇİMİZDEKİ İNGİLİZLER nereye saklanacaklar acaba?
DARBELER SÜRECİNİ TARİHE GÖMEN BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ...
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