BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Su uyur, derin ABD uyumaz
"ABD YENİDEN SDG'Yİ SAHNEYE ÇIKARIYOR" başlıklı haber, bir gerçeği tekrar gösteriyor. SU UYUR DERİN ABD/RUSYA UYUMAZ
Dünya küresel salgın Corona belasını defetmek için uğraşırken, insanlarımızın gözü kulağı CORONA haberlerine fokuslanırken, DERİN GÜÇLER, perde arkasında insafsız işlerini sektirmeden yürütüyor.
Diyor ki: "ABD ile Rusya arasında Suriye üzerinden yürüyen rekabet ülkenin doğusundan kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Rusya ve ABD'nin Haseke ve Deyr el Zor'daki askeri hareketliliği, nüfuz oturtma yarışı çerçevesinde ilerliyor. Pratikteki hedef her iki ülke için de buradaki varlıklarını güçlendirmek. ABD'li bir subayın geçen hafta Deyr el Zor kırsalında DAEŞ'li olduğu düşünülen kimliği belirsiz bir grup tarafından öldürülmesi, ABD'nin bu yöndeki çabalarını "DAEŞ hücrelerinin artan faaliyetleriyle mücadele" başlığı altında hızlandırmış durumda. ABD'nin bu yöndeki niyeti, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'ye, Washington'ın geçen yıl Trump'ın kısmi çekilme kararıyla sözleşmesi feshedilen yüzlerce SDG'linin sözleşmesini yenilemek istediğini bildirmesiyle doğrulanmış oldu.
Buna göre ABD'li askerlerin Rakka, Menbic ve Ayn el Arab'da eğittiği unsurlar tekrar, bu kez cazip aylıklarla çağırılacak. Hatta bu militanlar, Haseke ve Deyr el Zor'da Uluslararası Koalisyon güçlerinin yardımcı gücünü oluşturacak.
ABD bir yandan da adı geçen iki şehrin kırsallarında bulunan Koalisyon üslerine silah ve mühimmat göndermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Haseke'nin güney kırsalındaki el Şeddadi üssüne 36 tır gönderilmişti.
ABD, Irak sınırı yakınında yeni noktalar arıyor. Buna göre el Omar ve Koniko petrol sahaları ile el Cibse doğal gaz tesisi bölgelerindeki asıl üslerin savunma hattı olarak kullanılacak.
RUSYA NE YAPIYOR?
Rusya da Haseke'de dikkat çeken bir hareketlilik içinde. Buna göre Kamışlı Havaalanı yakınındaki Rus askeri üssünü desteklemek üzere daha fazla güç ve mühimmat gönderiliyor.
Böylece buradaki üs, Hmeymim'den sonraki en büyük ikinci üs haline gelecek. Rusya, Tel Tamr beldesindeki gözlem noktalarına da asker, askeri araç ve silah gönderdi. ABD'nin tekrar eden müdahalelerine rağmen Moskova, neredeyse her hafta ikmal göndermeyi sürdürüyor. Bu da Haseke ve Rakka'daki varlığını yerleştirmek konusunda ısrarcı olduğunu gösteriyor.
Rusya'nın Tel Tamr ve abu Raseyn'de dört farklı noktada yeni gözlem noktaları kurma hazırlığında olması.
Tel Tamr'da Rus subaylar ile orada konuşlu Suriye ordusunun askeri komutası arasında, SDG temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş bir toplantı da düzenlendi. İşte bu toplantı Türkiye açısında dikkat çekici olmalı. Amaç Tel Tamr ve abu Raseyn'de Türk kuvvetleri ve bağlı gruplar ile Suriye ordusu ve SDG arasında tırmanan çatışmaları kontrol altına almaktı.
Sahadaki kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Ruslar, Suriye ordusu ile PKK'nın uzantısı SDG'yi kırsalda yeni askeri noktalar kurmak niyetinde olduklarını bildirdiler. Ruslar ABD'ye karşı Suriye'nin doğusunda daha güçlü durabilmek için PKK'ya koruma vaad ediyor"
SONUÇ
ABD'den aldığımızı düşündüğümüz bölgede PKK şimdilerde ABD ile Rusya arasında pazarlıkların içinde. COVID-19 önemli bir gündem maddemiz ama Suriye'nin doğusundaki rekabetin Türkiye'nin bölgedeki beklentileri ile ters düşebilecek bir noktaya gitmeden çok iyi okuması gerekiyor. Salgınla mücadeleye devam, ama gözümüz kulağımız açık olarak.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Polit Bürosu’nun manidar anatomisi 27 Nisan 2020, Pazartesi GÜZEL ve anlamlı bir atasözümüz var. BANA ARKADAŞINI SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM. Bu söz, bir insanin karakterinin...
- DİJİTAL BİLEZİKLİ YENİ DEMOKRASİ’YE DOĞRU 26 Nisan 2020, Pazar ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI (KÜRESEL SALGIN) CORONA SONRASI, Dünyanın alacağı yeni yaşama düzeni hakkında analizler çoğaldı. Pandemi...
- Yeni dönem ve eski CHP 25 Nisan 2020, Cumartesi CORONA sonrası, dünya yepyeni bir döneme açılıyor. 20'nci yüzyıl gerçekten bitti. 21'nci yüzyıl tüm gövdesiyle...
- CHP yine krize oynuyor 23 Nisan 2020, Perşembe ABD Savunma Bakanlığı'na (PENTAGON) hazırladığı raporlarla ön plana çıkan ve Derin Amerika'nın sesi RAND Corporation'un,...
- Derin Almanya araştırdı 22 Nisan 2020, Çarşamba DEUTCHE WELLE (ALMANYA'NIN SESİ) CORONA BELASI İLE NASIL MÜCADELE EDERİZ? DİYECEKLERİNE, İŞİ GÜCÜ BIRAKMIŞLAR,...