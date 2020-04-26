BÜLENT ERANDAÇ
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DİJİTAL BİLEZİKLİ YENİ DEMOKRASİ’YE DOĞRU
Pandemi etkisinin hakim olduğu ve kapatma önlemleriyle insanların evde daha fazla vakit geçirdiği bir ortamda hem küresel hem de ULUSAL platformlarda, iletişim, telekomünikasyon, teknoloji, elektronik gibi sektörlerin ülkelerın kaderine hükmedeceği ağırlıklı biçimde gündeme girmiş bulunuyor.
Kriz sonrası dönemin avantajlıları dijitalleşmeye yatırım yapan şirketler olacağı, çünkü evden çalışmanın artmasıyla beraber YENİ SİYASET, YENİ DEMOKRASİ-YENİ SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT MODELLERİNİN GELİŞECEĞİ, Bunun da DİJİTAL DEVRİMLE ÜLKELERİN BÜYÜK
DEĞİŞİM YAŞAYACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR.
Coronavirüs salgınıyla mücadelede bazı ülkeler, cep telefonu uygulamaları ve yazılımlarla dijital teknolojinin sağladığı izleme yöntemlerini yoğun biçimde kullanıyor. Covid-19 haritası çıkaran ülkeler böylece salgını kontrol altına almayı ve gerekli müdahaleyi dijital sistemlerle yürütmeyi planlıyor.
Dijital yöntemlerin bu yöntemin salgınlara karşı faydalı bir yöntem olduğunu düşünenler olacaktır, ancak; halkın devlet kontrolüyle izleniyor olmasının bireysel özgürlükleri ve veri gizliliğini ihlal edeceği husunda da yorumlar artıyor.
Ülkeler enfekte olmuş insanların takip edilmesi ve her hareketinin sonuçlarının görülmesi için uygulamalar üzerinde çalışırlarsa, hâliyle DEMOKRATİK REJİMLER, DİJİTAL BİLEZİKLERLE NASIL İŞLEYECEK?
Evet. İnsanlarımızın YAŞAM HAKKI İÇİN, demokratik hakların KISITLANMASI MECBUREN GÜNDEME GİREBİLİR. Coronavirüs'le yaşam zor, ancak sert önlemlerin herkesi korumak için gerekli olduğu ortada.
İşte bu süreçte, DEMOKRAT TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CORONA SONRASI YENİ DÜNYAYA TÜRKİYE'NİN
HAZIRLANMASINI SAĞLAYACAK STRATEJİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyıp Erdoğan, korona sonrası SAĞLIK DEMOKRASİ DENGESİ, DİJİTAL SİSTEMLERLE YENİ DEMOKRASİ ARASINDA, vatandaşın LEHİNE DEMOKRATİK YAŞAM için nasıl bir dünya oluşacağına kafa yoruyor. 2023- 2053-2071 stratejilerin, YENİ DÜNYA yolunda yeniden şekillendiriyor.
CORONA SONRASI YENİ DÜNYA
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkanı Prof. Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı, TAKVİM OKURLARINA YENİ DÜNYA'YI değerlendirdi: "Uluslararası Sistemi inşa edenler, güçlü oldukları için istediklerini yapabiliyor ve istediklerini yapabildikleri için hep güçlü olmak istiyorlardı.
Bu doğrultuda vara vara, kurgusal bir sistemin işleyişiyle hemen her alanın kurgulanması ve nihayetinde kurgusal bir hayat tarzı ve kurgusal bir dünyaya varıldı. Güçle ve güç için yürünen yolun sonunda, güç yüzünden güçsüz düştüler.
Güçleri sebebiyle hastalandılar.
Uluslararası Sistem zaten yıkıcılıktan bîtap düşmüş durumdaydı. Coronavirüs bu (KENDİNİ GÜÇLÜ SANAN) hastalar için muhakkak çok tahripkâr olacaktır"
SONUÇ:
Bütün dünyayı, "Cambaza bak!" diyerek olanlara baktıran ve olayları anlaşılmaz kılan, ama kendileri sürekli olayları planlayan, kurgulayan hasta adamlar, iyileşemeyecekler.
Hasta adamların kendileri de, hasta tanımlamaları da, nitelemeleri de, fikirleri de, sistemleri de ölecek. Temiz dimağlar, kavramlar, fikirler ve sistem gelecek. Yeter ki, biz beyazı anlatalım.
Beyazı bilsin dünya. Beyaz bilinsin ki, beyazı lekeleyen, karartan ne varsa fark edilebilsin kolayca.
Önce dünyayı ve zihinleri karartan Uluslararası Sistemi yıkacak ve hasta adamların kirlettiği zihinleri ve dünyayı yıkayacak bir tufan kopuyor... Sonra bahar olacak.
İNŞALLAH BU BAHAR BÜYÜK TÜRKİYE BAHARI OLACAKTIR.
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