BÜLENT ERANDAÇ
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Türk SİHA’ları görevde
SİHA'larımız Türkiye'nin 21. yüzyıl yeni savaş mantığını ortaya koymayı sürdürüyor.
Üçüncü Dünya Savaşı (Küresel salgın) cephelerini kazanmakta olan Türkiye, insansız sistemlere yatırım yapmayı akıllı hamlelerle yürütüyor.
Havadan gözlem ve üzerindeki patlayıcı ile hedeflere kamikaze dalışı yapacak YERLİ VE MİLLİ KARGU-2 Vurucu İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın teslimatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirildi.
TÜRK ordusu, düşman İHA'larına karşı da İHA SAVAR'larla da donatılıyor.
Bir gün gelecek, KAMİKAZE IHA'LARIMIZ GÖKTEN YAĞACAK.
İHA VE SİHA'LARLA Türkiye'mizi yabancıların eline bakmaktan kurtaran Selçuk Bayraktar'ın hakkını teslim edelim. Helal olsun Selçuk Bayraktar.
Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye ordusuna karşı kullanıldığı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer aldı.
Bahar Kalkanı Harekatı ile teknolojik üstünlüğünü ortaya koyan Türkiye'nin operasyon kabiliyeti Amerika'nın ünlü dergisi Forbes tarafından analiz edildi.
"Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları İdlib'de Esed rejimini yıkıma uğrattı" başlıklı yazıda "Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu" değerlendirmesi yapıldı.
"Türkiye bu alanda dünya lideridir" başlıklı yazıda, 1 Mart'ta rejime ait Su-24 tipi uçakların düşürülmesinden bahsedilirken, "Sadece 3 günde Türk droneları ve topçu atışları 100'den fazla zırhlı aracı ve düzinelerce topçu sistemini imha etti. Yüzlerce rejim askeri öldürdü" ifadeleri kullanıldı.
"Türk saldırıları neden Esad'ın güçlerine bu kadar kısa sürede çok zarar vermeyi başardı ve neden bu kadar yıkıcıydı?" ifadeleri kullanılırken açıklamada, operasyonda kullanılan İHA ve SİHA'ların başarısına dikkat çekildi.
Burnundan kıl aldırmayan, emperyalist Fransa'nın L'Opinion gazetesi içinden gelmese de Türk SİHA'larını övdü. "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi.
Türkiye bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti" ifadelerini kullandı.
Fransız haber ajansı AFP (Agence France-Press), "Dünyada öncü üreticilerinden olan Türkiye, silahlı drone sürüsünü kullanıyor. İHA'lar İdlib'de rejim güçlerine büyük kayıp yaşatıyor.
İHA'lar Türk pilotların hayatını tehlikeye atmadan Suriye'yi vuruyor" diyordu.
Türkiye dostu Polonya Gazeta.pl adlı haber sitesi, "Türk droneları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var Avrupa, Türk SİHA'larını gördükçe, acizliğini çok iyi anlıyor" yazdı.
Hem Esad ve Hafter'in insan kasaplarını, hem de Batı'nın kuklası PKK'yı mezara gömmeye kararlı Türk SİHA'ları devamlı geliştiriliyor.
TSK'ya menzili 10 km olan 356 adet KARGU-2 Vurucu İHA teslim edildi.
TSK'ya 500'den fazla İHA SAVAR VAR. KAMİKAZE YERLİ VE MİLLİ SİHA otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabiliyor, döner kanatlı, gövde içerisindeki 40 mm'lik bomba atar mühimmatı kamikaze dalışı ile kendisini hedef üzerinde de patlatabiliyor.
Hassas noktaları İHA'lara karşı koruyacak. İHA SAVAR'lar, drone/ mini-İHA'ların, uzaktan komuta, GPS/ GLONASS uydu seyrüsefer, veri ve görüntü aktarım frekanslarının tamamını aynı anda karıştırarak drone/mini-İHA kullanılarak oluşturulabilecek tehditleri bertaraf edebiliyor.
SONUÇ:
TÜRK HAKANI METE HAN tahta geçtiği M.Ö. 209 yılında ilk Türk Ordusu'nda sistem kurmuş, yaklaşık 18 milyon kilometrekare büyüklüğe sahip bir imparatorluğu yönetmişti. MAZİDEN ATİYE (Geçmişten Geleceğe) NE MUTLU, BÖYLE BİR ORDUYA SAHİP TÜRK MİLLETİNE...
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