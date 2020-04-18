BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye’ye coğrafya yetmez
BÜYÜK AMERİKA, BÜYÜK ÇİN, BÜYÜK RUSYA, BÜYÜK ALMANYA, BÜYÜK JAPONYA, BÜYÜK ISRAİL lafları boşuna edilmiyor. Stratejik hedefleri olan bu ülkeler, neden BÜYÜK OLMAK İSTEDİKLERİNİ ASLA UNUTMAMALIYIZ. Dünya tarihinde büyük imparatorlukları yönetmiş, milyonlarca kilometrelik coğrafyaları ADALET İÇİNDE İDARE ETMİŞ, Türk Milleti'ne 780 BİN KİLOMETRELİK COĞRAFYA YETER YETİR Mİ?
YETMEZ... O HALDE,MAZİDEN ATİYE (Geçmişten Geleceğe)düşünmek zorundayız. Tarihten ders alarak, gelecek hazırlamakta büyük yarar var.
TARİH:10 NİSAN 2020
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Corona sonrası yeni dünya oluşumlarında Türkiye'nin önünü açacak hamlelerini sürdürüyor. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Coronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıya telekonferansla katılan Erdoğan, "Allah'ın izni ile bu savaşı elbette kazanacağız.
Ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız. Sağlıktan ticarete, ekonomiden toplumsa psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, iş birliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları atmalıyız " ifadelerini kullandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 20 milyon kilometrekare toprakları yönetirken, Büyük Hun ve Göktürk İmparatorluklarının 18 milyon kilometrekare, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ise 10 milyon kilometrekare yüzölçümüne ulaşmıştı.
Büyük Hun İmparatorluğu Kuruluş Tarihi: M.Ö. 204-M.S. 216-Kurucusu: Teoman Kapsadığı Alan:
Kuzey Sibirya - Güney Tibet, Kişmir Büyük Okyanus (Doğu) / Hazar Denizi (18.000.000 km) Göktürk Kağanlığı (Kurucusu: Bumin Kağan. Kuruluşu: 552-630).Kapsadığı Alan: 18.000.000 km
II. GÖKTÜRK KAĞANLIĞI.
Kurucusu: İlteriş Kağan.Kuruluşu: 682- 743
Gazne Devleti.Kuruluş Tarihi: 963- 1183-Kurucusu: Alp Tekin Kapsadığı Alan: Bugünkü Afganistan, Harzem, Türkistan, Kırman, Horasan, Seman, Damgan, Laristan, İsfahan, Rey, Hemadan, Kazvin, Kaşan, Mazenderan, Esterebat, Geylan, Hindistan, Saint, Belicüstan, Pencap, Recistan, Molva, Kucarat, Delhi, Ağra, Ut ve Allahabat.
4.700.000 km
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Tarihi: 1040-1157-Kurucusu:
Selçuk Bey Kapsadığı Alan: Doğuda Balkaş, Işık gölü, Tarım havzası, Batıda Ege ve Akdeniz sahilleri, Kuzeyde Aral gölü, Hazardenizi, Kafkasya Karadeniz, Güneyde Arabistan dahil Umman denizine kadar 10 milyon km
Harezmşahlar Devleti Kuruluş Tarihi: 1157-1231-Kurucusu:
Muhammed Harzemşah Kapsadığı Alan: İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral arası 5 milyon km
Babür İmparatorluğu.Kuruluşu: 1526- 1858-Kurucusu: Babür Şah.Kapsadığı Alan: Hindistan, Afganistan. 2,7 milyon km
VE OSMANLI İMPARATORLUĞU
Kuruluşu: 1299-1922-Kurucusu:
Osman Bey.Kapsadığı Alan: Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arabistan, Filistin, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Efflak, Buğdan, Erdel, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Akdeniz'deki irili ufaklı adalar. 20 MİLYON KİLOMETRE.
SONUÇ
EMPERYALİST İNGİLİZ FRANSIZ'LARIN TÜRKİYE'Yİ PARÇALAYAN SEVR PAÇAVRASINI YIRTIP ATTIK. İSLAM COĞRAFYASINI PARSELLEYEN SYKES-PICOT TARİHE GÖMÜLDÜ. CORONA SONRASI İNŞALLAH BÜYÜK TÜRKİYE HAREKETE GEÇECEK.TARİHE BAKALIM. GELECEĞİ BİZE GÖSTERİYOR.
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