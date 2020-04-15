BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Durmak yok
EVET. TÜRKİYEM. NE OLURSA OLSUN. DURMAMAYA. YOLA DEVAM ETMEYE KARARLIDIR.
Dünyanın tek gündemi var. 3'üncü Dünya Savaşı yaşanıyor. KÜRESEL SALGIN. Bütün gözlerin, kulakların, imkanların KORONAVİRÜS'e çevrildiği sırada, Türkiye hem içte hem dışta tarihi adımlarını sürdürüyor.
"Corona oldu, diğer meselelere bakmayalım şimdilik" diyen bir Başkanımız yok. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünen ve planlayan Erdoğan, yarınların, sağlıklı Türkiyesi için gece gündüz çalışıyor. Kahraman Türk Ordusu da, gönül coğrafyamızda, başa baş, dişe diş mücadele ediyor.
Özel Kuvvetler'in efsane albayı, SDE Savunma koordinatörü Mithat Işık, kahraman ordumuzun, Şengal'de (Irak), İdlib'de (Suriye), Libya'da müthiş işler başarmakta olduğunu açıkladı.
Albay Mithat Işık, "Özel kuvvetler, Jandarma komando, jandarma-polis özel harekât ve Kara Kuvvetleri Özel Birlikleri sorumluluk alanlarında operasyonlarına gece güzdüz devam ediyor. Yurt içerinde operasyonlar Batı kuklası, taşeron PKK-PYD'nin genellikle özellikle durmaya çalıştığı bölgeler olan Şırnak-Cudi Dağı Gabar Dağı, Bestler Dereler Bölgesi, Mardin- Bakok Dağı, Unvan Dağı, HakkariÇukurca Kazan Vadisi, Siirt-Herekol Dağı Bölgesi ile Diyarbakır kuzeyi Lice, Kulp, Sason arasında kalan Sağgöze bölgelerinde yoğunlaştırılmış durumda.
Terör örgütlerinin lider kadroları ele geçirildi. TSK'nın yaptığı operasyonlar bölge halkına güven sağlıyor. Bu sayede tarlalarını ekip biçebiliyorlar.
Hayvanlarını emniyetli bir şekilde araziye çıkarabiliyorlar" dedi. .
İleri görüşlü Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Libya hassasiyeti sonuç veriyor. Tunus-Libya arası, Hafter'e mezar oluyor. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Türk Özel birlikleriyle beraber, Mısır, Fransa, Rusya aparatı Hafter tarafından işgal edilmiş Akdeniz kıyı kesimini adım adım temizliyor.
SONUÇ: KOMANDO MARŞI DER Kİ: "Türk Komandosu, Korku nedir bilmez. Komando, dağların erleri, Yuva yapmıştır göklere, Baş döndüren yerleri, Engel tanımaz aşar, Yüce engin dağlara, El verir uzanır, Mor siyah bulutlara, Türk komandosu, Düşmanı çelik pençesiyle ezer, Havada, karada, denizde, çölde, Çatakta ve Batakta, Her zaman ve her yerde, Hazır'' TÜRKİYE artık masada karar veren oldu.
Ne Mutlu böyle bir orduya sahip TÜRK MİLLETİ'ne…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İbrahim Kalın’a helal olsun 14 Nisan 2020, Salı "SÖZÜN en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür" "Başarı bir yolculuktur,...
- Avrupa’nın gerçek yüzü 13 Nisan 2020, Pazartesi BİR virüs, 2'nci Dünya Savaşı kurumlarının sırtına yere serdi. BM, Güvenlik Konseyi, NATO, Dünya Sağlık Teşkilatı...
- Yeni dünya hamleleri 12 Nisan 2020, Pazar BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Corona sonrası yeni dünya oluşumlarında Türkiye'nin önünü açacak hamlelerini sürdürüyor. Erdoğan'ın...
- Corona’nın ardındakiler! 11 Nisan 2020, Cumartesi SON salgının ABD ile Çin arasında bir biyolojik ve genetik savaş olduğunu kabul edenler ve analiz edenler ağırlıklı....
- Derin odaklar 08 Nisan 2020, Çarşamba CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" mottosuyla mevcut dünya düzeninin çöküşünü haber veriyordu. BM'DE...