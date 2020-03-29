BÜLENT ERANDAÇ
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Corona sınır tanımıyor
Dehşet verici virüs ve dijital özgül nitelikleri dışında, 'neden oldukları' ve 'ortaya çıkardıkları' bakımından özellikle değerlendirilmelidir. Virüs bir salgın hastalık, insanların canına kastediyor. Dijital sistemler ise İNSANLARIN BEYNİNİ İŞGAL EDİYOR. HEDEFLERİ, GELECEĞİN KUŞAKLARINI KÜRESEL KÖLE YAPMAK.
Virüs ve dijitalin, 'kapitalist' veya 'sosyalist' devlet uygulamalarıyla ilgisi yok. Hedefinde insan var. Sınırları, sınıfları takmadan insanları hedefliyor.
Virüs ölümlerden, şaşkına dönen devletlerden besleniyor. Yarattığı kırılmalar ile tarihin akışını değiştiriyor.
Dijital de insanları ırkına ve dinine bakmadan TEK TİP ADAM haline döndürerek KÜRESEL KÖLE YAPARAK, dünyanın kaderine hükmetmeyi hedefliyor.
100 yıldır, üretim araçları ve sınıflar üzerinden dünyayı değerlendirdik.
Kapitalist ülkeler ve sosyalist ülkeler bloklaşması üzerine kurgulandı tüm ilişkiler. Bu bloklar dışında kalmaya çalışanları, 2 BLOK EZDİ GEÇTİ:
Kapitalist dünyadan DEMOKRASİ ŞARKILARI DUYULURKEN, SOSYALİST BLOKTAN OTORİTER REJİMLERİN NEFESİ yükseliyordu. Demokrasi Batı'da doğdu, bir sınıfın icadıydı. Fakat faşizm de orada doğdu ve o da aynı sınıfın icadıydı. Demokrasiyi keşfeden burjuvazi, çöküş başladığında faşizmi ve faşistleri de keşfediverdi.
Virüs çıkarıldı, tüm gelişmiş demokratik devletler hızla güvenlik devletlerine dönüştürdü. Ordular savaş cephelerine değil, sokaklara çıkarken, CORONA'yı yenme telaşı sardı etrafı.
Sosyalistler ne diyordu? Kapitalizm sona erdi. Ama meydan onlara da kalmayacak.
İkinci en tehlikeli silah dijital de zaten bir değişik virüs gibi dünyayı esir alıyor.
Virüs ve dijitalleşme ile çok daha hızlı ve kökten değişiyor.
Dünya çapında Coronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü 8'inci ülke olan Güney Kore mücadele için farklı bir yöntem izledi. Kore, vatandaşlarının her birinin cep telefonuna ÇİP KOYDU.
50 milyon nüfusa sahip Güney Kore, Covid-19 benzeri virüs taşıyan kişilerin cep telefonu, kredi kartı ve diğer bilgilerini yüklediği bir uygulama geliştirdi. Bilgi sayesinde pozitif çıkanlarla temas yaşayanlar tek tek belirlenerek haberdar ve izole edildi.
Şüpheli kişileri gözetlemek için mahallelerde oluşturulan ekipler DİJİTAL TAKİPLE günde iki defa kontrol yaptı ve bu kişilerin evlerinde kalmaları sağlandı.
Çin aynı yöntemlerle insanlarını kontrol ediyor.
CORONA İLE MÜCADELE İÇİN BAHANE BATI'da insanlarına BİYOLJİK BİLEZİK, İNSAN VÜCUDUNA YERLEŞTİRİLEN çiplerle insanları adım adım kontrol etmenin hazırlıklarında.
ABD, Kanada ve İngiltere ve Güney Kore modelini uygulamak için harekete geçti bile.
Hızlı dijital sistem 5G KULLANILIYOR. Çok hızlı 6G ÇALIŞMALARI YÜRÜYOR.
Kapitalisti de sosyalisti de OTORİTER yönetim olmanın arifesinde.
Son tahlil için kurgulanan yeni dünya için, virüs ve dijital kullanılıyor.
Çünkü dehşet verici bu iki, silahlar, SINIRLAR, SINIFLARI, IRKLARI, DİNLERE BAKMIYOR.
Virüsle yıkıyorlar, dijitalle yeni dünyanın insanlarını kontrol edecekler. Muhtemelen, tüm dünya, yüz milyonlarca dünya yurttaşı, VÜCUTLARINA KONAN ÇİPLERLE, SANAL PARALARLA, HER ŞEYE MUKTEDİR CEP TELEFONLARIYLA, WHATSAPP, GOOGLE, INSTAGRAM SİSTEMLERİYLE aynı noktaya yürütülecek. Dünya nüfusunu 2 milyara indirme projelerinin hazırlanmış olduğunu UNUTMAYALIM.
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