BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
4 Hayati Kolon
Eski Türkiye olsaydık, bugün ortaya KAKAFONİ çıkardı. Güzel Allahımız Türkiye'yi korudu.
Çok değerli AK Partili bir milletvekili arkadaşım anlattı. Bir Bakanın kendisine anlattıklarını, TAKVİM OKURLARI için şöyle aktardı: "Cumhurbaşkanımız her gün yüzlerce telefon konuşması yapıyor. Bu konuşmaları yaparken, önünde bir dosya var. En kötü senaryolara göre aşama aşama yapılacakları devamlı gözden geçiriyor. Bakanların hepsine, sık sık, Devletin korona savaşındaki 4 HAYATİ KOLONU'NU hatırlatıyor.
1)Sağlık sisteminin ayakta kalması.
2)Kamu düzeninin devam etmesi.
3)Sosyal izolasyonun sağlanması, 4) Tedarik zincirinin aksamaması.
Bu dört kolonu korumak için hiçbir tedbirden asla kaçınılmayacağını söylüyor.
Çanakkale Kurtuluş Savaşı'nda Türk Milleti ne yapmışsa, bugün Türk Devleti aynı duyguya, kararlılığa sahip.
Evet "Küresel Salgın" yaşıyoruz. Birinci dünya savaşının üzerinden 105 yıl geçti.
İnsanlık, mutlaka bu günleri de geride bırakacaktır. Ancak ne kadar kısa ya da uzun sürerse sürsün Covid-19 sebebiyle yaşanan olaylar tarihin akışını da değiştirecek. Ardından "YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULACAK'
VİRÜS, ABD-İngiltere-Avrupa'nın dünyaya baskıladığı NEO-LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARININ
TÜM MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ. 1989 yılında, Sovyetler Birliği de çökünce KOMÜNİZM tarihin raflarına çekildi.
Virüs, Otoriter yönetim altında kapitalizm uygulayan ÇİN'i test etti.
Türkiye, BAŞKANLIK modeline tam zamanında geçti. Din kardeşliği, Millet beraberliği, karşılıklı yardım, güçlü aile yapısıyla çok az hasarla bu salgından kurtulacağız.
Optimar'ın yaptığı ankete göre, Başkan Tayyip Erdoğan'a güven devamlı yükseliyor. Yüzde 76.8 oranında, devletin Corona'ya karşı savaşı kazanacağına inanıyor. Sağlık Bakanı'na güven tam.
TRUMP BİR DAHA KESİN SEÇİLİR İKLİMİ VARKEN, BUGÜN TRUMP SARSILIYOR.
Virüs tehlikesi ortadan kalktığında İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere tüm dünyada süreci iyi yönetemeyen liderlerin tarih sahnesinden çekileceği gözleniyor. Türk milli, savaş, katliam, açlık nedeniyle ülkelerinden kaçan milyonlarca kucak açarken, İNSANLIK DERSİ VERDİ. Batı medeniyeti, İNSANLIK DUYGULARINA SAHİP OLMADIĞINI GÖSTERİYOR .
SONUÇ: Büyük Türk milletinin küresel savaşı kazandıktan sonra, her anlamda potansiyelini ortaya çıkarması ve ADALET-VİCDANINSANLIK duygularıyla Milli ve yerli konseptlerle planlı bir şekilde önünün açık olduğuna inanıyoruz.
JEOSTRATEJİK KONUMUYLA, YENİ DÜNYA DÜZENİ'NİN KİLİT ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Korona sonrası yeni dünya! 26 Mart 2020, Perşembe YUVAL Noah Harari , İsrailli yazar ve tarihçi. Oxford'da doktora yaptıktan sonra . Kudüs Hebrew Üniversitesi Tarih...
- Değişim 25 Mart 2020, Çarşamba CORONAVIRÜS'E karşı kolonyaya hücum yabancı basının gündeminde: Coronavirüs salgınına karşı kolonyaya hücum edilmesi...
- Virüs sonrası büyük Türkiye 24 Mart 2020, Salı ÜÇÜNCÜ dünya savaşı- Küresel Salgın yeni bir dönemin başlangıcı olacak . Hiç şüphe yok ki, kriz sonunda düşüşe...
- Batı Medeniyeti kaybetti 23 Mart 2020, Pazartesi ÇOK anlamlı bir atasözü var. "Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur''. Anlamı şudur: Kişi hangi mesleği...
- Yeni dünya savaşı 22 Mart 2020, Pazar CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, üçüncü dünya savaşıküresel Corona salgını karşısında, devleti bir orkestra şefi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.