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CORONAVIRÜS'E karşı kolonyaya hücum yabancı basının gündeminde: Coronavirüs salgınına karşı kolonyaya hücum edilmesi Avrupa basınının ilgisini çekıyor. AFP, koronavirüsle mücadelede 'Türklerin gizli silahının' kolonya olduğunu yazdı.

AFP Haber Ajansı, misafirperverliğin sembolü olarak görülen kolonyanın bir anda nasıl salgınla mücadelede 'gizli silah' haline geldiğini haberleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'kolonyanın el dezenfektanı olarak kullanılabileceği' açıklamasının ardından kolonyaya talebin daha da arttığı kaydedildi. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi Coronavirüs hakkında halen CEVABI merak edilen birçok soru var. Bir haftadan beri TV'lerde yapılan konuşmalardan faydalanarak, sıklıkla sorulan soruların bilimsel karşılıkları şöyle:

Coronavirüs nereden çıktı?

Nature dergisinde geçen ay yayımlana bir çalışma, yeni koronavirüsün gen haritasının, yarasadaki koronavirüsünkiyle yüzde 96 oranında aynı olduğunu ortaya koydu.

BİYOLOJİK SİLAH MI?

Sık sorulan bir soru, virüsün laboratuvarda üretildiğini öne süren önemli isimler. Son olarak ortaya çıkan 2 olay bu iddialar giderek ağırlık kazandırıyor.

1) Bill Gates'in 2015 Yılındaki Nüfus Azaltma Konuşması:

Microsoft'un kurucusu Gates, yakın gelecekte başımıza gelebilecek felaketin çok kişinin sandığı gibi bir savaş değil de bir salgın olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Bill Gates'in 2015'te söylediklerini 2020'de tahakkuk etti.

2 )Rockfeller Vakfı'nın 2010 Kehanet Raporu...

Dünya ekonomisi ve siyasetine yön verdiği iddialarıyla pek çok ismin merkezinde olan Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 2010 yılında yayınladığı bir raporda adeta günümüzdeki salgının birebir anlatılıyor oluşu dikkat çekiyor. "Gelecek için Senaryolar" başlıklı raporunda, 2030 yılına kadar "ölümcül küresel bir virüs salgınının ortaya çıkacağını" öngörüyor.

COVID-19'dan ölür müyüm?

Virüse yakalananların ölüm oranını yüzde 0.5 ile 2 arasında hesaplıyor. Bir başka deyişle, virüs bulaşan her 100 kişiden bir ya da ikisi ölüyor.

Virüs havada ya da yüzeylerde ne kadar süre kalabiliyor?

Testler, "ciddi oranda yayıldığı" takdirde havada üç saat bulaşıcı şekilde kalabildiğini ortaya koyuyor.

Bu süre; bakır yüzeylerde dört saate, karton yüzeyde 24 saate, plastik ya da paslanmaz çelik yüzeylerde ise üç güne kadar çıkabiliyor.

Neden henüz bir aşı yok?

Yürütülen en az 47 proje var. Bilim insanları büyük bir baskı altında ve zamana karşı yarış h‚linde çalışıyor.

Bazı araştırmacılar da kan serumundan elde edilen antikorlardan faydalanılan ve "pasif bağışıklık" adı verilen yöntem üzerinde çalışıyor. Bu antikorlar, COVID-19'dan iyileşmiş kişilerden geliyor. Bu kişilerin kanında, virüsle savaşıp yenebilen antikorlar bulunuyor.

Evcil hayvanım da Coronavirüs kapabilir mi?

Karantinadaki evcil hayvan sahiplerine, birlikte yaşadıkları bu hayvanlarla fazla temas kurmamaları için tavsiyede bulundu.

Hamileyim. Bebeğim ya da ben tehdit altında mıyız ?

Çocuklar Coronavirüs konusunda yüksek risk grubunda değil. Bu, çocukların COVID-19 hastalığını genellikle hafif atlattığı anlamına geliyor.

Yeni doğan bebeklerde Coronavirüs tespit edilen bazı vakalar yaşandı.

Ancak virüsün gebelik döneminde mi, doğumda mı yoksa doğumdan sonra mı geçtiği bilinmiyor. Hamilelerin daha büyük bir risk altında olduğuna dair bulgu yok. Yani sanki her şey planlanmış.

SONUÇ: Coronavirüs sadece bir virüs değil. Dünyada yeni bir sistemin başlangıcı. III. Dünya savaşı çıksaydı, küresel ekonomi bu kadar etkilenir miydi? Elbette hayır. O nedenle Kürüsel sistemin değişeceği günlere doğru gidiyoruz.