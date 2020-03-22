BÜLENT ERANDAÇ
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Yeni dünya savaşı
Erdoğan, aynı zamanda bakanlıkların birbirini tamamlayan kararlar alıp gecikmeden devreye girmesini sağlıyor.
Sürecin bir merkezden yönetilmesi çok önemli. Çünkü bir önlem zamanında alınmazsa, diğerlerinin etkisini yok edebiliyor.
Eğer Başkanlık modeli olmasaydı, eskimiş parlamenter sistem, koalisyon hükümeti olsaydı, yanmıştık. Sorumsuz Cumhurbaşkanı, seçilmiş başbakan, seçimle geldikleri için kafa tutan bakanlar süreci içinde bocalıyorduk,.
Azgın muhalefet tarafından da tökezlenme sıkıntısı yaşıyorduk.
2001 krizinde Türkiye şaşkındı...
Üçlü koalisyon birbirinin hatasını arıyordu. IMF Valisi Kemal Derviş'in Türkiye'yi teslime gelirken, burnumuzdan getiriyordu.
Bir ara Kemal Derviş kaybolmuş, Başbakan Bülent Ecevit bir hafta bulamamıştı.
Bu ve buna benzer durumları erkenden gören TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE İSABETLE BAŞKANLIK MODELİNE GEÇTİ.
Süratlı karar alma mekanizmaları kuruldu.
Şu soruları sormaya başlamalıyız:
Küresel Salgın-Üçüncü dünya savaşı sonrasının YENİ DÜNYA DÜZENİ NASIL OLACAK? İLLUMİNATİ'yi eskiler mi? Yeni isimler mi? yönetecek.
DÜNYANIN İDARESİ NASIL OLACAK? NEO-STRATEJİLERİN BEYNİ HANGİ NOKTADA?
HEDEF TEK DÜNYA HÜKÜMDARLIĞI MI? BU DERİN AMERİKA MI OLACAK? Eski İllimunati'nin beyinleri mi olacak?
Geleceğe bakmaya 1929 yılından başlayalım.
Birinci dünya düzeni 1929 DÜNYA EKONOMİK BUHRANI İLE KURULDU.2030 YILINDA 100. YILINI TAMAMLAYACAK. Birinci dünya savaşı nasıl ki 19. Yüzyıl dünya siyasal sisteminin çöküşünü ilan ettiyse;
Büyük Buhran da 19. Yüzyıl dünya ekonomik sisteminin çöküşünü ilan etti.
2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI Sovyetler Birliği'nin büyümesi, komünizmi, Batılı kapitalist devletler açısında ciddi bir risk haline getirdi. 1945 yılında YALTA'da ABD BAŞKANI ROOSVEELT, İNGILTERE BAŞBAKANI CHURCHIL, RUSYA LİDERİ STALIN, DÜNYAYI PAYLAŞTILAR.
İkinci Dünya Savaşından sonra geçerli olan sistem, Bretton Woods sistemidir dünyayı soğuk savaş döneminde kumanda ettı. IMF, Dünya Bankası) Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO), (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü kementleriyle ülkeler bağlandı.
1989 Barlın duvarı yıkıldı. Soğuk savaş dönemi sona ardı. Derin ABD, Çin'i, yükselen güç olarak kontrol etmeye karar verdı.2000 bin sonrası parlayan Rusya Putin'i çevrelemeye yeniden başladı.
Ancak,2008 krizi sonrası, dünyada bir süredir devam eden kaos, yeni bir dünya düzeninin habercisiydi.
VE Corona ÇİN'de patladı:
Şimdi bir dünya savaşı içinde değiliz.
Ancak, DERİN AMERİKA İLE ESKİ İLLİMUNATİ ÇEKİŞİYOR...
İnsanların sağlık (Yaşama) konusunda daha çok kontrollü hayat için zemin yaratıldı. Dijital Para isteyenler mi, Dolar'ı milli para olarak kullanmayı sürdürecek Derin Amerika arasında kavga büyük.Çipli insan 5G sonrası 6G ile insanların kontrolü, robotların devreye girmesi, biyonik adama geçiş, insan organlarının imalatı. BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ- ROBOTİK SAVAŞ, sınırların anlamını kaybetmekte olduğu, beyinlerin kontrolünü sağlayan düzen geliyor mu! Tek Dünya Devleti peşindekiler BITCOIN istiyor. yani ROTHSCHLD AİLESİ. Economist dergisinin yıllar önceki kapaktaki kuş, Phoenix kuşuydu.. Mitolojide "Küllerinden Yeniden Doğma" anlamına geliyor. Yani Yahudi BARONLAR, yeni dünya projesi ile küllerinden doğacaklarını ima ediyorlar.
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