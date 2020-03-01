BÜLENT ERANDAÇ
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Hedef Türkiye
Raporda, Suriye'de PKK/PYD-YPG terör örgütüyle ortaklığın devamı isteniyor. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'SIZ Türkiye isteniyor.
Türkiye ile ilişkilerin geleceği için de "demokratik muhalefet" vurgusu yapılıp, ona bel bağlanıyor.
ABD'nin belirlediği "demokratik muhalefetin" kimler olduğunu anlamak çok zor olmasa gerek.
Net konuşalım.
Demokratik Muhalefet'in odağında, Kemal Kılıçdaroğlu-CHP vardır.
Abdullah Gül'ün teknik direktörlüğünü yaptığı, koalisyon (CHP-IP-SP-HDPBabacan- DP) vardır.
Peki, Kemal Klıçdaroğlu'nun RAND ıile ılışkıler ağı 2013 yılında ivme kazanmıştır.
2013 yılının 1 Aralık tarihinde ABD'nin Ankara büyükelçisi Rıccıordone organizasyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminden hemen önce Amerika'ya gitmiştir.
ABD'ye DERİN GEZİDE 17-25 Aralık öncesinde Makovski, Henry Barkey, Abramowitz, Edelman ve FETÖ'cülerle toplantı yapmış, örgütün ileri gelen isimlerinden plaket almıştı.
Meşhur CIA ajanları Graham Fuller, Henry Barkey, Makovski, Türkiye düşmanı Büyükelçiler Edelman ve Abramowitz RAND CORPORATON'UN BEYİN KADROSUNDADIR.
Dönünce, ne tesadüf, FETÖ, 17-25 Aralık yargıemniyet darbesine teşebbüs etmişti. Allah Türkiye'yi korudu.
FETÖ, eğer 17-25 Aralık'ta başarılı olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kurgulanan plan neydi acaba?
SOROS-KILIÇDAROĞLU HATTI
Günümüzün 2 inci önemli olayı, Soros'un Gezi kalkışmasındaki etkin rolü ve Osman Kavala'nın "network"üdür.
Ne tesadüf, Gezi kalkışmasında odakta CHP-Kemal Kılıçdaroğlu vardır.
Soros'cu Osman Kavala ve CIA ajanı Henry Berkay vardır.
SOROS'un kurdurduğu TESEV açık toplum kurucu üyeleri içinde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyesi OSMAN KAVALA VARDIR.
Kılıçdaroğlu 183 nolu kurucu, 85 Kemal Derviş, 108 Tarhan Erdem'dir.
15 10 2003 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Osman Kavala yonetim kurulu üyesidir.
BARKEY VE BÜYÜKADA
Rand Corp'un beyni ile Kemal Klıçdaroğlu'nun baş başa görüşmeler yaptığı CIA ajanı Henry Barkey, ne tesadüf, hain 15 Temmuz FETÖ Darbe girişiminin gecesi BÜYÜKADA'da bulunuyor, gizli görüşmeler yapıyorlardı. Tüm bu gelişmeleri düşününce Erdoğan'sız ve güçsüz bir Türkiye hedeflenmekte olduğunu anlıyoruz.
SONUÇ: RAND RAPORUNDA BAHSEDİLEN DEMOKRATİK MUHALEFET'İN MERKEZİNDE CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU VAR.
RAND'ın beyin takımında yer alan beyni CIA Ajanı Henry Barkey'le konuşan Kemal Klıçdaroğlu, derinden adımlar attı.
Gezi kaşlkışmasında etkin rolü olan SOROS'un kollarından birisinde Kemal Kılıçdaroğlu kurucu, OSMAN KAVALA Yönetim kurulu.
BU KADAR TESADÜF OLABİLİR Mİ? AZİZ TÜRK MİLLETİ, ahtapotun kollarını kopardıkça TÜRKİYE içindeki ABD-AVRUPA AŞKINA ve Türk düşmanlığına KAPILMIŞLAR daha ne gibi adımlar atacak göreceğiz.
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