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  • 17 Şubat 2020, Pazartesi

Rejim ya çekilecek ya çekilecek

BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın bir haftalık konuşmalarında ve temaslarında İdlib denklemini çözmek birinci sırada yer alıyor ama bunun da ötesinde Türkiye-Rusya, Türkiye- Avrupa, Türkiye-ABD ilişkileri de yeniden şekilleniyor. İdlib'de son duruma bakarak gelişmelerin olası seyrine ışık tutalım. Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, İdlib denklemini çözecek 5 ARTI 5 STRATEJİSİ İLE HEM SAHAYA HEM MASAYA tüm ağırlığını koymuş durumda.
Başkan Tayyip Erdoğan, İdlib'de Türkiye ve Suriye ordularını karşı karşıya getiren süreçle ilgili olarak Ankara'nın atacağı adımları açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından konuşan Erdoğan, Şam yönetiminin yanı sıra ilk kez Moskova yönetimine de "güvende olmazsınız" mesajını verdi. 5 ARTI 5 STRATEJİSİ'NE GÖRE, Başkan Erdoğan'ın mesajlarının önemli bir parçasını Suriye ile yaşanan gerginliğin askeri yansımaları oluşturdu.
"Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız" diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'deki askeri gücünü tahkim ettiğini de anımsattı. Ankara, Suriye ordusu ve müttefiklerinin M4 ve M5 karayollarını tamamen ele geçirmesini önlemek amacıyla bu hat üzerinde geçici mevzilenme üsleri oluşturmuştu. Bu sözlerle Başkan Erdoğan, Türkiye açısından düşman konumda görülen rejim ordusu ve müttefiklerinin Suriye'nin neresinde olursa olsun hedef alınabileceğini kayda geçirmiş oldu.
SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın en açık cümlesi, "Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapacağız" oldu.
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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Rejim ya çekilecek ya çekilecek
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