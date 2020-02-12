BÜLENT ERANDAÇ
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Avrupa’ya tokat
EMPERYALİSTLERİN maşası, Batı'nın paralı tetikçileri PKK'ya kucak açan Belçika Yüksek Mahkemesi Başkanı Beatrijis Deconınck'e, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit çok sert bir mektup gönderdi. Osmanlı tokadı özelliğindeki mektup aynen şöyle:
"PKK bir terör örgütüdür. Avrupa Birliği de PKK'yı 2004 yılında terör örgütü olarak tanımıştır. PYD/YPG de PKK'nın uzantısıdır. PKK, farklı kaynaklardan finansman sağlamaktadır.
Çeşitli Avrupa ülkelerinde örgüte karşı terörizmin finansmanı kapsamında 5 binden fazla devam eden soruşturma ve dava vardır. Somut maddi ve hukuki gerçeklere rağmen, bu yılın ocak ayının sonunda Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK terör örgütü bağlantılı 30 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı'nın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamıştır. Belçika yargısının bu kararının aralarında sivillerin, çocukların, bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK'YA AÇIK BİR DESTEK NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.
SONUÇ: Bildiğiniz üzere biz yargıçlar ADALETİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ KONUSUNDA HEM BİREYSEL HEM DE KOLEKTİF OLARAK SORUMLULUK TAŞIMAKTAYIZ.
Bu sorumluluk sadece kendi ülkenizin sınırları içindeki bir sorumluluk değildir.
AYNI ZAMANDA ULUSLARARASI ALANDA DA ADALETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE VE HUKUK DÜZENİNİN KORUNMASINA KATKI
SAĞLAMALIDIR. BU ANLAYIŞLA YÜKSEK MAHKEMENİZ TARAFINDAN VERİLEN KARARIN ANLAMINI VE SONUÇLARINI DİKKATİNİZE SUNMAYI AHLAKI BİR YÜKÜMLÜLÜK OLARAK GÖRÜYORUM."
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