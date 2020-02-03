BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan’dan 3 jeopolitik hamle daha
Başkan Erdoğan'ın son bir yıllık en başarılı kabul edildiği alanlardan birisi hiç kuşkusuz dış politika yönetimidir.
Erdoğan'ın 3 AYAK üstüne oturan dış politik hamleleri şöyle:
1- Bölgesel vizyon: Yakın coğrafya ile bire bir ilgilenme, azami işbirliği ve bölgesel entegrasyon.
2- Proaktif eylemsellik: Bölgesel coğrafyada olduğu kadar, mazlum Müslüman dünyada da dış politika alanında yaşanan her gelişmede inisiyatif almak ve kriz çözücü roller üstlenerek süreçlerin belirleyici öznesi olmak.
3- Çok taraflı network: Bölgesel vizyonla elde edilen nüfuzun, küresel aktörlerle ilişkilerde kazan-kazan masasında kullanılması.
Dünyanın büyük ses getiren liderler diplomasisinin sembolü Başkan Erdoğan'dır. Mazlum Müslümanlar'ın gür sesi odur. Doğu Akdeniz'de Libya ile deniz anlaşması yapması, İsrail-Rum- Yunan-Mısır tezgahlarını parçalaması, çok akıllı jeopolitik süreçleri içermektedir.
YENİ HAMLELER
1) ORUÇ REİS GİRİT AÇIKLARINDA. Türkiye Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı münhasır bölge anlaşması kapsamındaki alanları 2020 yılı içinde ruhsatlandırıp arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyor. Başkan Erdoğan, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahalarında faaliyetlerini sürdürdüğünü" belirterek "İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.
2) Ege adalarını Uluslararası Hukuka Karşı Silahlandıran Yunanistan'a anlayacakları dilden mesaj verildi.
3) Birleşik Arap Emirliği (BAE) aparatı DAHLAN KIRMIZI LİSTEYE ALINDI. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtı eylemlerde taşeron olarak kullandığı Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi.
SONUÇ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GELECEĞİ PLANLIYOR.
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