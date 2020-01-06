BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Süleymani’den Armageddon’a
Evet. Süleymani infazı derin ABD'nin hegemonya kampanyasından çok ötede, ABD'li Evanjelist Hıristiyanlar'ın KABALA-TEVRAT-BÜYÜK
İSRAİL STRATEJİSİNİN YENİ BİR SAHNESİDİR. Müslüman dünyada, Ortadoğu'da meydana gelen ve gelecek olan her türlü melanetin altında ne olduğunu anlamak için SİYONİZMİN HAMLELERİNİ çok iyi anlamak zorundayız. Birçok analiz okunacak ama İSRAİL'İN MÜSLÜMAN DÜNYA'NIN İÇİNE SOKULAN BİR HANÇER OLDUĞUNU görmezsek, gerçekleri göremeyiz.
Trump Evanjelist kilisesine giderek Derin ABD, Siyonistler ve İsrail'in neyi hedeflediklerini net biçimde ortaya koymuştur. Geçen yıl TRUMP'ın derinlikli eylemlerinde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapması, Suriye'nin Golan tepelerini Yahudi toprakları ilan etmesi, Irak ve Suriye'yi hallaç pamuğu gibi atması, Müslümanlar'ı birbirine kırdırması gerçek başlıktır. Esas budur.
Büyük İsrail Projesi'ne bakılmazsa, Evanjelist Hıristiyanlar'ın Trump'ı başa geçirmesinin arka planını anlayamayız.
Trump, Yahudiler'in ARMAGEDDON'A DOĞRU YÜRÜYÜŞÜNÜ devam ettirirken diyor ki: "Süleymani'yi öldürtmeseydim, yüzlerce, binlerce Amerikalıyı o öldürtecekti. Benim dönemimde, bizler, inançlı Amerikalılar için çaba göstermekten bir an bile geri durmayacağız. İnancı yeniden Amerikan hayatının gerçek ekseni haline getireceğiz.Tanrı'nın bizim yanımızda olduğuna gerçekten inanıyorum." Amerika'da koyu Hıristiyan bir cemaatin İsrail sevdasının köklerinde ne var? Trump'ın seslendiği Evanjelist Hıristiyanlar'a göre Tel Aviv'in kuzeyindeki kadim bir kent olan Megiddo'da (ANTAKYA) yapılacak büyük bir savaştan (Armageddon) sonra kopacak KIYAMETİ öne çekmek var. Süleymani'nin infazını emreden Trump'ın EVANJELİST KİLİSEYE KOŞMASININ ucu KUDÜS'E dayanır.
İsrail'in etrafındaki Müslüman dünyada kan akıtmaya dayanır. SÖZDE NİL'DEN FIRAT'A projelerine dayanır. Trump'ın yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, diğer çekirdek Derin ABD kurmayların EVANJELİST olduğunu görmezsek, neden Ortadoğu'nun karıştırıldığını, kana bulandığını, İsrail'in adım adım büyüdüğünü anlayamayız.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Eylül ayında BM'de tarihi konuşmasını yaparken, İSRAİL'İN PARÇA PARÇA NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖSTEREN HARİTALARI anlatırken, "İSRAİL'IN SINIRI NERESİ?" diye sormuştu.
İşte şifre burada. İsrail'in büyütmeye çalışan bir Derin ABD vardır.
KABALA-TEVRAT-BÜYÜK ISRAİL projesi adım adım yürütülmektedir.
Süleymani'nin infazı da bu proıjeye göre gerçekleşmiştir. SÖZDE "NİL'DEN FIRAT'A KADAR İSRAİL VE KUDÜS BAŞKENTLİ DEVLET" projelerinin arkasındakı dünyanın en büyük Yahudi patronları Rockfeller ve Rothschild ailelerini düşünmeden, MÜSLÜMAN DÜNYANIN NEDEN KANA BOĞULDUĞUNU anlayamayız.
SONUÇ: "MÜSLÜMANLAR BİRLEŞİN" DİYE HAYKIRAN CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN'A HAÇLI SİYONİSTLERİN NEDEN SALDIRDIĞINI ÇOK İYİ ANLAMALIYIZ. Erdoğan ve Müslüman Türkiye, BÜYÜK ISRAİL'İ ENGELLEYECEK TEK ÜLKE olduğu için hedeftir. TARİH TÜRKLER'E YENİDEN "ETRAFINIZA BAKINIZ. GÖNÜL COĞRAFYASINI YALNIZ BİRAKMAYIN" DİYOR. BU NEDENLE IRAK'TA, SURİYE'DE,
SOMALİ'DE, LiBYA'DA, AKDENİZ'DE OLUYORUZ. BAŞKAN ERDOĞAN KOŞUYOR, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR. GERİSİ TEFERRUAT.....
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- ERDOĞAN 2019’da damga vurdu! 05 Ocak 2020, Pazar YÜZYILLAR nadir olarak BÜYÜK LİDER yetiştirir. 20'nci YÜZYIL başında Atatürk'ü, yüzyıl sonunda Tayyip Erdoğan'ı...
- Magosa’ya deniz üssü 30 Aralık 2019, Pazartesi GİZLİ Dünya devleti ILLUMINATI'nin omurgası Para-Banka Baronu Yahudi Rothschild'in Economist Dergisi'nin 2019 takviminde,...
- Büyük Türkiye mimarı Erdoğan 29 Aralık 2019, Pazar BAŞKAN Tayyip Erdoğan, geçen hafta Malezya'daydı. Önceki gün Tunus'ta. Türk Ordusu, Katar'da, Somali'de, Afganistan'da....
- Mavi Vatan 25 Aralık 2019, Çarşamba TÜRKİYE, emperyalistlerin zincirlerini kıra kıra yürüyor. Mavi Vatan'da haklarımıza göz dikenlere, meydanın boş...
- CHP’de İSKİ ruhu hortladı 23 Aralık 2019, Pazartesi KEMAL Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde İSKİ RUHU ÖLMEZ! Ölmediğini CHP eski milletvekili Sinan Aygün'den, CHP'li Ankara...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.