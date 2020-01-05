BÜLENT ERANDAÇ
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ERDOĞAN 2019’da damga vurdu!
Son 18 yılda Türkiye'nin büyük dönüşümüne imza atan Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1969 yılında, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenerek siyaset kulvarında koşmaya başladı. Milletiyle yürüdü. Vatanına milletine aşıktı. Ve Erdoğan, 2019 yılına damga vuran bir KÜRESEL SİYASİ SATRANÇ USTASI olarak, koşmaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan, 2019 yılında birçok başarıya imza attı. 82 milyonun birlik ve beraberliği için çok ter döktü. Dünyayı yönlendiren ülkelerin liderleriyle dişe diş mücadele eden pozisyonların adamı oldu.
2019 yılına damga vuran, tarihin beyaz sayfalarına yazılan bir hareketi, konuşması var ki, her şeyin önüne geçti. 26 Eylül 2019 günü Birleşmiş Milletlerde tarihe damga vurdu. Meşhur 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' mottosuna konu olan Birleşmiş Milletler konuşması, gösterdiği resimler, dünyanın tüm mazlum insanların sesi olarak, BİR BÜYÜK LİDERİN haykırışı olarak unutulmayacaktır.
SONUÇ: Her yüzyılda bir BÜYÜK LİDER ÇIKARAN TÜRK MİLLETİ ne kadar gurur duysa azdır. O büyük lider Erdoğan, dünyada 2 milyarı aşkın insanın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık sınırının altında yaşıyor olmasını dile getirirken, bir başka liderin ortalıkta görünmemesi İNSANLIK ADINA BİR dramdır.
Çok acıdır.
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