BÜLENT ERANDAÇ
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Büyük Türkiye mimarı Erdoğan
Başkan Erdoğan-Türk devlet aklı için, Filistin neyse Kerkük odur, Kıbrıs odur, Kerkük neyse Bosna odur, Bosna neyse Selanik odur. Selanik neyse Gazze odur, Filistin odur. Bakü neyse, Libya odur. Erdoğan'ın yakın coğrafyamızda gerçekleştirdiği hamleleri bir bütün halinde okumalıyız. Yaptığı hamleler, konuşmaları, izlediği stratejilerin derinliğinde, BÜYÜK TÜRKİYE yatar. Neden Libya'ya gidiyoruz?
Erdoğan stratejik manada AKDENİZ'E YAYILIYOR...
Osmanlı İmparatorluğu'nun adalet ve barış iklimi yarattığı Libya'yı İtalya, Tunus'u, Cezayir'i Fransa sömürge yapmak için büyük rezaletlere imza attıklarını unutmamalıyız.
Yakın coğrafyamızda, Fransa, Suriye'yi, Lübnan'ı yıllarca parsellediler. Erdoğan Suriye'ye bakıyor, Fransa'nın çakma Napolyun'u Macron, bağırıyor. Türkiye yüzyılların kardeş ülkesi Libya'ya barış getirecek hamleler yapıyor, Avrupa ayağa kalkıyor. Neden? Çünkü, BÜYÜK TÜRKİYE GELİYOR. SONUÇ: Erdoğan'ın Hazreti Mevlana pergeli, parçalanmış Müslüman dünya üzerinde dolaşıyor. Suriye'de ABD-İSRAİL KORİDORUNU PARÇALAYAN
Türkiye'nin Libya-Tunus-Cezayir eksenine yönelmesi, Avrupa'nın parselleme senaryolarını da sarsmış görünüyor. Türkiye-Tunus-Libya ittifakı,100 yıl önce haçlı Siyonistlerce yıkılmış İslam dünyasında nefes açıyor.
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