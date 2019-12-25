BÜLENT ERANDAÇ
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Mavi Vatan
Gölcük'te bir bayram vardı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Piri Reis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde bir gurur tablusunu gözler önüne serdi. Erdoğan, 2027 yılında 6 denizaltının daha hizmete gireceğini açıklarken, Mavi Vatan'da Türk Bayrağının dalgalanıyordu. İlk milli uçak gemimiz ANADOLU'nun 2020 yılında, denizaltımız Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi gurur tablomuzun taçları olacaktır. Yıllarca, üç tarafımız deniz diye konuştuk, ancak bu denizleri kullanmayı nedense stratejik olarak düşünmedik.Yıllar geçti, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın MAVİ VATAN MOTTOSU ile denize bakan durumdan çıktık DENİZE el uzatan bir ülke konumuna geldik.
Suskun kalmıyoruz artık. Akdeniz'de, Karadeniz'de daha derinlikli varız. Deniz starejimizi adım adım örüyoruz.
KKTC ve Libya ile başlatılan deniz süreçlerine imza attık. Türkiye'yi Akdeniz politikasında geri adım attırtmaya çalışanlara, GÖLCÜK'ten mesaj verdik.
Evet. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi "Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin.
KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar." Büyük Türkiye hayalımız adım adım gerçekleşiyor. Türk Deniz Kuvvetleri, MAVİ VATAN'ın yanı sıra Atlantik'ten Arap-Hint Okyanus'una kadar her coğrafyada etkin harekat icra etmeye hazır olma yolunda yürüyor. Deniz Kuvvetleri 103 gemiyle yapılan Mavi Vatan tatbikatının etkisi bütün Akdeniz'de ve küresel güçler nezdinde hissedildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk Devlet Aklı, yakında GÖK VATAN STRATEJİSİ'ni de hayata geçirecektir.
Yeni savunma savunma mimarimizle "hava savunma firkateyni/muhribi" inşasına yönelecektir.
SONUÇ: Türkiye'nin denizcileşmesi yolunda atılan ve atılacak olan adımlar, liman hizmetlerinin kapasitelerinin artırılması Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde geleceğe bakabilmesini sağlayacaktır.
Başkan Erdoğan, Anavatan, "yavru vatan" ve "Gök Vatan"ı birbirine bağlayacak ve bu denklemin temel harcı olacak zemin de MAVİ VATAN'a sahip çıkmaktadır.
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