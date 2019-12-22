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  • 22 Aralık 2019, Pazar

İstanbul kavgası

CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un... Türkiye'yi işgal planının CIA tetikçisi FETÖ'nün aparatı çıkması, CHP'de bomba tesiri yarattı. Muharrem İnce'nin bahsettiği 'CHP içi çete', Urla rezaletinden de sorumlu görülerek, savaşa yeni bir malzeme olarak eklendi. Urla konusunda da öne çıkan genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan ve arkadaşları tam hedefe girdi. Özkan'ın elindeki KANALTÜRK TV'yi, İngiltere'ye kaçan FETÖ'nün finansörü Akın İpek'e manidar satışından başlayarak, eski defterleri de açılmış durumda.
Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'a giden CHP'li" kumpasının ardından kamuoyu nezdindeki erimeyi durduramazken, Urla FETÖ rezaletinin meydana gelmesi de, CHP içinde sinir tellerini çatlatmış görünüyor. Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın, CHP-FETÖ NETWORK'Ü GİZLENEMİYOR.
Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısına tek aday olarak sadece Muharrem İnce'nin çıkabileceği söyleniyor. İnce'yi canlandıracak hamleyi ilçe ve özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir İl Başkanlığı'nda ortaya çıkacak mücadele belirleyecek.
İstanbul'da, İmamoğlu-Oğuz Kaan Salıcı-Erdoğan Toprak ittifakına karşı Muharrem İnce il başkanlığını kazanma veya il büyük kurultay delegelerinde hâkim olmanın peşinde. "Gelecek İçin Biz" grubu da (Selin Sayek Böke, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, İlhan Cihaner) olağanüstü kurultay çağrısında bulunmuş, adaylarının Böke olduğu söylenmişti. Şu an HDP'de olan Erol Katırcıoğlu ve CHP'li İbrahim Kabaoğlu, Burhan Şenatalar, Süleyman Çelebi ve Erdoğan Toprak'ın parlattığı Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, hedefte. Sosyalist 10 Aralıkçı Hareket 22 Temmuz 2007'de ÖDP, SHP, DSP ve bağımsız sol hareketlerle birlikteydiler.
İSTANBUL'u paylaşma savaşı da zirveye çıktı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Salıcı, büyük gelir kaynakları olan geçen yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'i aday gösterip seçilmelerinden dolayı iyi mevzideler. Erdoğan Toprak da İstanbul'u kimseye kaptırmama peşinde. Toprak'ın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i o makamlara öneren kişi. İmamoğlu da, gelecek süreçlerde CHP içinde gücünü artırmak istiyor. Kaftancıoğlu'na yakın görünse de İmamoğlu ile bugünlerde araları iyi değil. CHP'nin her tarafı karışık.
NOT: Sinan Aygün'ün Ankara'da başlattığı savaş Mansur Yavaş'ı da konunun merkezinde yer alan Kılıçdaroğlu'nu da bir hayli zor durumda bırakacağı net olarak görülüyor.
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