BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Ağrı’nın talihi
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, şehrin terörle değil turizmle anılması için büyük bir çaba içine girdi.
2020 yılının "Ağrı İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Çelebi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü.
"Sayenizde bölgede terörü yendik, şimdi de bölgenin terörle anılmaması için buna ihtiyacımız var. 2020 yılı Ağrı İshak Paşa Sarayı yılı ilan edildiğinde şehrimiz iç turizmin gözde yerlerinden birisi olacaktır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgisiyle karşılandı.
Erdoğan Çelebi'ye, 2019 yılında Ağrı'ya kaç turistin geldiği, 1 milyon turiste ulaşıp ulaşamayacakları gibi sorular yöneltti.
Çelebi de "İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan edildiği takdirde, Ağrı Dağı'na tırmanışın yeniden başlayacağını anlattı.
Ağrı'nın makus talihini değiştirmeye yönelik Çelebi'nin Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi, Emine Hanım da ilgiyle izledi.
Çelebi'nin anlattığı, "Hz. Nuh'un gemisi, Ağrı Dağı eteğindeki kuş cenneti, Alaska'dan sonraki en büyük meteor çukuru, Ahmed-i Hani Türbesi, Balıklıgöl, Aladağ balı, kurulan tekstil kentine uluslararası NIKE şirketinin yaptığı fabrika" dikkat çekiciydi.
Erdoğan, işini ciddiyetle takip eden milletvekilini takdir etti. Ama henüz kararını açıklamadı.
Ağrı halkı, Erdoğan'ın 2020'yi "İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan etmesini beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çelebi'nin Ağrı'daki değişim çalışmasına destek veriyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "2020'de Ağrı Dağı tırmanışa açılacak.
İlkbahar'da Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız" dediğini anlatan Çelebi, diğer gelişmeleri TAKVİM'E anlattı:
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 30 Mart seçimleri için geldiği Ağrı'da müthiş sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. Heyecan, ilgi, kalabalık, yatırıma susamışlık, bölücü terör PKK (HDP) baskısının azalması sonucu halkımızın belediye başkanlığına AK Partili'li Savcı Sayan'ı getirmesiyle sonuçlandı. O gün, Başkan Erdoğan'ın, 'Dünya markası NIKE Ağrı fabrikasını kuruyor.
5 bin istihdam olacak' sözleri gerçekten büyük sevinç yarattı.
Şu anda NIKE fabrikası çalışıyor.
Ağrı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağrı-Horasan demiryolu, Ağrı'nın ilk AVM'si-Oteli-TIR parkı projesi, havaalanının hemen yanında sıcak su kaynakları, yanına termal tesislerin yatırımları sürüyor".
Ağrı Dağı sadece Türkiye'de değil dünyaca tanınan 4 kutsal kitapta adı geçen kutsî bir yerdir. Dağcıların tırmanma arzusunu tetikleyen en büyük unsur, Nuh Tufanı efsanesinde adı geçen Cudi Dağı olduğuna inanılması.
İkinci bir etken ise tek bir volkanik kütle olması. Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nın bir bölgesinde ağır kar ve buzulla gömülü olduğu iddia ediliyor. CIA onu "Ararat Anomalisi" olarak adlandırıyor.
Dağdaki Nuh'un gemisi objesi, ilk kez CIA casus uçakları tarafından 1949'da saptandı.
AĞRI AYAĞA KALKMAYA KARAR VERDİ. İNŞALLAH "2020 YILI ISHAK PAŞA YILI" KAMPANYASIYLA GÖZDE OLACAK. NUH'UN GEMİSİ
SİZİ BEKLİYOR...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Büyük Türkiye 15 Aralık 2019, Pazar SELAM olsun VATAN için cephede kahramanca çarpışanlara... Helal olsun şanlı Bayrağımızı karada, denizde, havada...
- CHP’de iç savaş 09 Aralık 2019, Pazartesi ÇOK gizlemeye çalışsalar da açıkta konuşmamak için çabalasalar da CHP İÇİ SAVAŞ TAM HIZLA DEVAM EDİYOR. CHP'deki...
- Erdoğan’ın zaferi 08 Aralık 2019, Pazar SURİYE'YE Fırat Kalkanı attık. ABD-İSRAİL'İN KURGULADIĞI İKİNCİ SYKES-PICOT PROJESİ'Nİ PARÇALADIK. Doğu Akdeniz'e...
- NATO ölüyor mu? 03 Aralık 2019, Salı BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı,3-4 Aralık'ta Londra'da NATO'nun 70'nci yıldönümüne denk gelen bir...
- Akdeniz hamlesi 01 Aralık 2019, Pazar BÜYÜK lider Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de zamanlaması mükemmel öyle bir jeostratejik hamle yaptı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.