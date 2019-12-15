BÜLENT ERANDAÇ
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Büyük Türkiye
O bir sessiz kahraman, o bir vatan uğruna yola çıkanların gözcüsü, o bir Türk Milletinin Milli Ruhu. 12 yıl önce bir sunum esnasında İHA'larla ilgili yaptığı bir konuşmasında, (2005 yılı) Selçuk Bayraktar; Türkiye İHA üretimini desteklerse bu konuda dünyada 1 numara olabileceğini söylüyordu. Durmadı, çalıştı. Gençleri topladı. Ve bugün, bölücü terör örgütü PKK'ya içte dışta nefes aldıramayan kahraman Türk Ordusunun çok büyük etkinliğini sağlayan İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI üretiminde tarih yazılmasını sağladı. Ne siyaset, ne ticaret, o bir Türkiye'nin verdiği İSTİKBAL SAVAŞININ NEFERİ. Bir zamanlar İsrail'in, Amerika'nın gözünün içine bakan Türkiye artık yok. Milli İHA VE SIHA'larımız, gökyüzündeki bekçilerimiz.
Ne siyaset, ne ticaret, o bir Türkiye'nin verdiği İSTİKBAL SAVAŞNIN NEFERİ.
Birkaç gün önce, sessiz bir başarıya imza atan Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'yı (Taarruzi insansız hava aracı) ilk kez gökyüzüyle buluşturdu.
AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntülerini yayınlarken, "TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar, TİHA sizlerin dualarıyla ilk kez gökyüzüyle buluştu.
İlk uçuş anında Selçuk Bayraktar'ın ve sessiz kahramanlarının duygusal anları, ağladıkları gözleniyordu. Bizlerde ağladık Selçuk Bayraktar. Sevinç gözyaşlarımız senin gurur verici vatan mücadelesi için aktı. Bölücülere, Türkiye'ye yan bakanlara kan kusturtacak Tekirdağ'ın Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda TİHA illk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 4 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI, 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. TİHA'LARIMIZ MİLLİ MÜHİMMATLARI KULLANACAK.
Seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK/SAGE ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)- MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek. F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek.
Türk gençliği budur. Milli Ruh budur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli yersiz hemen hemen her konuşmasında Sakarya'daki tankpalet fabrikasına değiniyor, Kılıçdaoğlu adını anmadan fabrikanın yabancılara peşkeş çekildiğini söylüyor. Kimmiş o yabancılar? Katarlılar... Yani Katar ordusu, Türkiye'nin silah fabrikalarını ele geçirmek istiyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi Katar'da değil. Onun takıntısının ardında, değişmeyen CHP KODLARI VAR.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ,CHP'nin değişmez Şefi -Cumhurbaşkanı İsmet Inönü'nün (1949 yılı) Türkiye'nin Marshall Plânı ile millî savunma sanayimizi ABD'nin iki dudağı arasına bırakmasının hayaleti dolaşıyor, Kılıçdaroğlu'nun kafasında. Marshall yüzünden, Şakir Zümre, silah fabrikasını soba fabrikasına döndürüldü, Devlet alım desteğini kestiği için iflâs eden Nuri Demirağ, savaş uçaklarını toprağa gömdü. Kafkas İslâm Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'nın, savunma sanayinde büyük işler yapan fabrikaları 2 Mart 1949 tarihinde havaya uçuruldu! Kılıçdaroğlu'na soruyoruz.
Türkiye'nin kendi sınırları dışında, NATO kapsamı dâhilinde olmayan iki askerî üssü var. Bu üslerin en büyüğü ve en kapsamlısı Katar'da. Türkiye'nin bu askerî varlığı, Katar'da darbe yapmak isteyen ABD-İsrail'in müthiş zoruna gidiyor. Katar ile Türkiye arasında savunma ve askerî işbirliği SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR? Katar'ın uluslararası finans fonlarının Türkiye'ye yatırım yapması, ekonomik kriz olmaması, birilerinin hayatını cehenneme çeviriyor. Bu da mı sizi rahatsız ediyor?
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