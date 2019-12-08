BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan’ın zaferi
ABD-İSRAİL'İN KURGULADIĞI İKİNCİ SYKES-PICOT PROJESİ'Nİ PARÇALADIK. Doğu Akdeniz'e Türk Kalkanı attık. Geleceğin 100 milyonluk Türkiye'yi Akdeniz'den boğacak zincirleri kırdık.
Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Doğu Akdeniz'de yaşananları ve yaşanacakları, TÜRKİYE'nin yeni yüzyıl jeopolitik hamlesi parantezi içinde değerlendirmemiz gelişmeleri iyi anlamımıza yol açacaktır TÜRKİYE'nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen ve özellikle İsrail, Rum ve Yunanlıları panikleten CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN'ın zamanlaması mükemmel jeopolitik hamlesiyle Doğu Akdeniz'e Türk çıpası atıldı.
Girit Adası'nın güneydoğusunda Türkiye ile Libya arasında 18,6 millik bir deniz sınırı oluşturuldu. Libya ile Türkiye arasında 18,6 millik (29,9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlendi. Türk Devlet Aklı'nın gerçekleştirdiği jeopolitik hamlenin ardında, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çok başarılı şekilde uyguladığı GAMBOT DİPLOMASİSİ ZAFERİ vardır. Diplomatik yolların çözüm üretememesi durumunda 'askeri harekat'ın bir dış politika aracı olarak belirlenmiş hedefe ulaşmak üzere bir seçenek olduğunu gösteren Erdoğan, küresel güçlerin yıllardır kullandığı gambot kartını onlara karşı kullanmıştır.
AKDENİZ'İN ÖNEMİ
Akdeniz'de patronun kim olacağı, Deniz İpek Yolu'nun şekillenmesinde Washington'ın mı Pekin'in mi planının hayata geçeceği, Afrika'da kimin egemen olacağı yaşadığımız günlerin önemli başlıklarıdır.
YENİ DÜNYA DÜZENİ'nde enerjinin merkezi olacak Akdeniz'e Türkiye damga vururken, Deniz İpek Yolu'nu da şekillendirme de kilit ülke konumuna geldi. Türkiye, Akdeniz'de etkin olacağından Deniz İpek Yolu, Çin'in planlarında Türkiye'yi ilk sıraya yükseltmiş durumda. Yıllardır Afrika'yı elinde tutan Fransız Macron'un nefesini kestikçe, Yeni Dünya Düzeni'nde rollerin dağıtılmasında da önemli aktör pozisyonuna girdik. Son NATO toplantısına damga vuran Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Her zaman söylüyorum; biz Türkiye olarak bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. 82 milyon nüfusumuz var. Güçlü bir asker yapımız var. Çok ciddi operasyonlara imza attık. Şehitlerimiz var. Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var. Bunlar da yılmadan usanmadan çok şehit vermelerine rağmen bizimle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İçeride, dışarıda inlerine gireceğiz. Terörle mücadele devam edecek" dedi.
SONUÇ: Ortadoğu ve Akdeniz'i 100 yıl önce paylaşmışlardı.100 yıl sonra da paylaşmaya kalktıklarında karşılarında Bağımsız Türkiye lideri Erdoğan'ı buldular. Başkan Erdoğan, yeni yüzyıl dizayn planlarını paçavraya çevirdi. Mehmetçik tarih yazıyor. Türk donanması zincirleri kırıyor. Türk milleti yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Batı- Avrupa'nın beyni sulanmış liderlerinin . suratlarına BÜYÜK TÜRKİYE TOKATLARINI çarpmaktan çekinmeyeceğiz.
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