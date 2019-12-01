BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Akdeniz hamlesi
Türkiye'nin 1974 yılında Rum zulmüne son veren Kıbrıs Barış Harekatı'nı, yıllar sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Akdeniz ekonomik alan kararı taçlandırdı. Doğu Akdeniz petrol-gazına çökmek isteyen büyük-küçük ülkeler grubuna, İKİNCİ 'ONE MINUTE' gücünde tarihi tokat atıldı.
Türkiye ve Libya dostluğu Akdeniz'de oyunun kurallarını değiştirdi.
Türkiye, Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkelerden birisi. Bu jeostratejik hamleyle denizdeki haklarımıza sahip çıktık.
Dost Libya ile imzalanan "Bilindiği gibi Türkiye ile Libya arası 4.400 kilometre ve iki ülke denizden komşu. Bu durum Türkiye için Libya'yı stratejik olarak önemli kılıyor. Erdoğan, sondaj ve sismik gemilerini, Türk donanması eşliğinde Kıbrıs ve açıklarında bayrak gösterirken, dünyaya da mesaj veriyordu. Anlaşma TÜRKİYE'ye, AKDENİZ'de uluslararası hukuka ve adalete uygun haklarını geri veriyor. Bu alanın genişliği 200 bin kilometrekareye ulaşıyor. Böylece Türkiye ve Libya, belirlenen Münhasır Ekonomik Bölgeleri'nde deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak altında canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi konuları ile enerji üretimi gibi ekonomik amaçlarda faaliyetler yürütebilecekler. Gerek kıta sahanlığı gerekse Münhasır Ekonomik Bölgeler deniz yetki alanları olarak ilgili ülkeye, deniz dibindeki fosil kaynakları olan petrol/doğalgaz arama ve çıkarma hakkı ve bunlar üzerinde egemenlik haklarını tanıyor.
Erdoğan'ın 2012'de başlattığı, DENİZLERDE DONANMA SEFERBERLİĞİ bugün ülkemizin kaderini değiştirecek noktaya vardı.
Yerli ve milli savaş gemileri, denizaltılar birer birer Türk donanmasını büyük güç konumuna getirdi. İlk Türk uçak gemisi ANADOLU da inşallah 2020'de Akdeniz'de olacak.
Türkiye'nin BEKA HATTI HEM KARADA HEM DENİZDE MUHKEM HALE GETİRİLDİ.
Kerkük-Musul-Kuzey Suriye-Akdeniz- Kıbrıs'ta gerçekleşen BEKA HATTI TAHKIMATI LİBYA'YA KADAR UZATILMIŞ OLDU.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan önceki günlerde KATAR'DA İKİNCİ ÜSSÜMÜZ HALiD BİN VELİD'İ aştı. Katar-Somalı-Cıbuti (yakında)- Sudan Sevakın Adası'ndaki Türk üslerinde TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR.
SONUÇ: Türk Donanması; Kızıl Deniz'den Hint Okyanusu'na, Akdeniz'de Cebelitarık'tan Atlas Okyanusu'na çıkacak duruma gelmiştir.
Bu tablo, BÜYÜK TÜRKİYE'yi göstermektedir. Aziz milletimiz, karada, denizde BEKA HATTINI TAHKİM EDEN BÜYÜK
LİDER CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'DAN GURUR DUYMAKTADIR.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- CHP’de klikler savaşı 30 Kasım 2019, Cumartesi Muharrem İnce'nin belirttiği gibi CHP genel merkezindeki bir çetenin hazırladığı, Sözcü başyazarının devreye soktuğu...
- Kılıçdaroğlu’nun Çelik Çekirdeği’ndeki çete 25 Kasım 2019, Pazartesi CHP Genel Başkanı Kemal Klııçdaroğlu'nun ÇELİK ÇEKİRDEĞİ'NİN TEZGÂHI KURDUĞUNU AÇIKLAYAN MUHARREM İNCE, CHP ARKA...
- Kilit ülkeyiz 24 Kasım 2019, Pazar NATO 70 yaşında, işi btti mi? Bu tartışmalar sürerken, Londra'da Nato'nun geleceğini de etkileyecek bir zirve (...
- ‘Yalan makinesi’ 23 Kasım 2019, Cumartesi CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardı ardına ortaya attığı iftiralar aslında kimseyi şaşırtmıyor. Ana muhalefet partisi...
- Armageddon’a zorluyorlar 18 Kasım 2019, Pazartesi NET ve açık konuşalım. Başkan Tayyip Erdoğan- Türkiye, Barış Pınarı harekatını ABD-Avrupa'ya rağmen başlatıp sonuçlarını...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.