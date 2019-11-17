BÜLENT ERANDAÇ
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Büyük güç bor
TÜRKİYE, dünya çapında bor üreticisi olmasına rağmen, Türkiye'de bor teknolojisi ya da sanayisi gelişmemişti.
BANDIRMA'DA TEMELİ ATILAN BOR İŞLEME TESİSİ BÜYÜK BİR ATILIMDIR. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde, stratejik ufku içinde başlattığı hamleyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tamamladı. Dünyadaki en önemli BOR rezervleri Türkiye'de.
BOR'da Türkiye'nin payı yüzde 72,3, ABD'de yüzde 6,8 ve Rusya'da ise yüzde 8,5... Stratejik bir değeri olan bor madeni geleceğin Türkiye'sinde ekonomik anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır. Son yıllardaki bilimsel çalışmalar, bor ve bor bileşiklerini, HİDROJEN depolama ve üretiminde kullanılan bir enerji kaynağı konumuna getirmiştir.
Gelecekte petrol ve kömür gibi fosil yakıtların tükenebileceği göz önüne alınırsa BOR GELECEĞİN YAKITI konumuna da geçebilecektir. BOR'lu bileşiklerin yüksek ısıya dayanaklı olması, esnekliği ve hafifliği nedeniyle, JET MOTOR aksamında ve kanatçıklarında da kullanılmaktadır.
BOR'la güçlendirilmiş uçakların da RADARLARA KARŞI görünmez olduğu bir gerçektir. Bor ve borlu bileşikler nükleer sanayinde de büyük bir öneme sahip.
SONUÇ: Cumhurbaşkanımz TAYYİP ERDOĞAN'ın başardığı ÖZGÜVEN DEVRİMİ sonucu, Türkiye kendi yolunu çiziyor. Geleceğin stratejik madeni BOR'a sahip ve bunu işleyen, satan TÜRKİYE GERÇEĞİ heyecan vericidir.
BAĞIMSIZ TÜRKİYE BAYRAĞINI dalgalandıran bir rüzgardır.
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