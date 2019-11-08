BÜLENT ERANDAÇ
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Helal olsun
Macarlar, 'En Batı'daki Türkleriz' diyerek, tarihi kodlarını gösteriyor. Helal olsun Macaristan...
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, dost Macaristan'a gitti.
TİKA ve Gül Baba Vakfı tarafından yapılan muhteşem bir abide haline getirilen Gül Baba Türbesi'ni Başkan Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban birlikte ziyaret edecek. Türk-Macar dostluğunda Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat sesiz ve derinden kıymetli çalışmalar yapıyor. Adnan Polat, GÜL BABA VAKFI BAŞKANI olarak, bu topraklarda 160 yıl kalan Osmanlı'nın geride bıraktığı 600'e yakın eserin öne çıkanlarının, Gül Baba dahil, restorasyonuna imza atıyor. Adnan Polat, hem Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan hem de Macar Başbakanı Orban ile çok yakın temasta. Türk- Macar dostluğunun tahkim edilmesinde çok önemli görevler ifa ediyor.
Budapeşte'de yaptığı inşaatlarla da Macar halkının gönlünü kazanmış durumda. "Türk-Macar dostluğunun simgesi Gül Baba Türbesi ile gurur duymalıyız" diyen Adnan Polat, "Gül Baba Vakfı Başkanı olarak en önemli misyonumuz; Gül Baba'nın taşıdığı değerlere sahip çıkarak, iki milletin tarihine, kültürüne ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak, aynı zamanda ticari ilişkilerini pekiştirmek olacaktır" şeklinde konuştu. Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye- Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Gül Baba Türbesi konusunda bir sır verdi: Birkaç sene önce Ankara'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile buranın restore edilmesi için bir konuşmamız olmuştu. Cumhurbaşkanımız ve Orban karakter bakımından çok birbirine yakın. İki lider karar verdi. Bürokrasinin vahşi ormanında yolumuzu kısa kestik ve yapımına başladık.
Bilimadamları, Zigetvar yakınlarındaki Üzüm Tepesi'nde kayıp bir Osmanlı kasabasını keşfetmişti.
Dr. Norbert Pap imzalı bildiriye göre "şaşırtıcı bir yerde, sürpriz bir keşif yapıldı." Kanuni'nin kampının kaleye 3 km uzaklıktaki Turbek'te, daha kuzeyde, bugünkü Zsiboti Ut kasabasının bulunduğu bölgedeki Szölöhegy'de (Üzüm Tepesi) olduğu saptandı. 2017'de, Macaristan hükümeti, Kanuni Türbesi'nin çevresindeki bölgeyi kamulaştırmıştı.
GÜL BABA VE KANUNİ'NİN MEZAR KOMPLEKSİ, TÜRKMACAR DOSTLUĞUNUN YIKILMAZ KALESİ OLACAKTIR.
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