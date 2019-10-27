BÜLENT ERANDAÇ
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Çok büyük adım
ABD-Avrupa-İsrail'in 2. Sykes- Pıcot'unu parçalamıştır. Ağlamayın, BÜYÜK LİDERİN elini öpünüz.
Bizi duyuyor musunuz Arap Birliği, Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türkiye, Ortadoğu Arap dünyasının parçalanmasını, küçük devletçiklere ayrılmasına yönelik Haçlı-Siyonist Projeleri paramparça etmiştir.
Yeni Türkiye işte bu. Müslüman dünyaya uzanan elleri kırmaya kararlı.
Parçalanmış İslam dünyasını ve Türk Devletlerini bir ve beraber hareket etme noktasına getirmeye kararlı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu gerçeklere imza atacağını, BM konuşmasında da gösterdi.
Nihayetinde, Türkiye askeri zaferleri diplomatik zaferlerle tahkim ediyor.
Türkiye'nin kuzey Suriye'deki askeri operasyonu, uluslararası birçok aktörün NEFESİNİ KESTİ.
Dengeleri değiştirdi. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğinin korunmasına vurgu yaparak yola çıkmıştı. Bu pozisyon önce ABD sonra Rusya mutabakatlarının ana eksenini oluşturdu. Erdoğan, Suriye'de akan kanı durdurmada Putin ve Trump ile arka arkaya anlaşmalar yaparken, kenarda İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron misafir sanatçı konumunda kalmıştır.
ESEN ERDOĞAN RÜZGÂRIDIR
Ekim 2019... Bir Erdoğan fırtınası esiyor. Bu rüzgâr, Moskova'da da, Washington'da da hissedildi.
Soçi'den bir Türk-Rus mutabakatı çıkarken, Erdoğan-Putin hattının muhkemliği bir kez daha tescil edildi.
Yeni Suriye'nin mimarlarının Erdoğan ve Putin olacağı anlaşldı.
BM Güvenlik Konseyi'nin 2 büyük gücü Rusya ve ABD ile Suriye üzerine anlaşma yaparak, Türkiye'nin, çok yönlü paradigmalar sahneye koyması çok önemli adımlardır. Üç lider Suriye'nin kaderine el koyarken, bu tablo, İstiklal Marşı yazarımız, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, "Avrupa dişi kalmış canavar" görünümünü sergiliyordu.
Görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Şam ile Ankara arasında imzalanan Adana Anlaşması çerçevesinde endişelerin giderilmesinin altını çiziyoruz" sözleri, gelecek günlerin gelişmelerini işaretliyordu.
Erdoğan ve Putin, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözüm zemini sağlanmasını vurguladılar. Erdoğan'ın, Telabyad ile Resulayn arasındaki 32 kilometre derinlikte Türkiye'nin 12 askeri üssü faaliyete geçirerek kendi güvenliği için bir bariyer oluşturmanı uygun bulrken terör örgütleri PKK/PYD'nin Türkiye- Suriye sırından 20 mil derinliğe çekilmesini de vurgulaması, SOÇİ'den tam bir Erdoğan-Putin mutabakatını tescilemiştir. Barış Pınarı Harekatı, Suriye'de başladığında terörün ana sponsoru olan Washington bölgeden çekildi. ABD birlikleri PKK-YPG'yi "32 mil derinlikte" terk etti. Türkiye ve Rusya, Suriye sırının tamamında aynı görüşe sahip. Yani Erdoğan-Putin birliği, kuzey Suriye'de PKK UYDU DEVLETÇİĞİNİN KURULMASI, 2. İSRAİL'İN OLUŞMAMASINA da engel olmuştur.
SONUÇ: Evet, Mehmetçik sahada tarih yazıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da zaferleri diplomasiyle taçlandırıyor. Dünyanın iki süper gücünün liderleri Putin ve Trump'la bir hafta içinde anlaşma yapan, bir büyük lider Tayyip Erdoğan'a sahip olan Türkiye için ne mutlu. Bu Tablo, YENİ TÜRKİYE'nin 21'inci yüzyıla nasıl damga vuracağını çok iyi göstermektedir. Anlaşıldı mı, CHP/ Kılıçdaroğlu? Anlaşıldı mı İsrail ve diğerleri...
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