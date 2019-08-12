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  • 12 Ağustos 2019, Pazartesi

Bay Kemal İttifakı’nda bürokratik depremler

BAY Kemal'in ittifakının Belediye Bürokratik tayinlerinde depremler yaşanıyor. Millet İttifakı'nın bileşenleri arasında mevziye yerleşme kavgası giderek şiddetleniyor. CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri kaynıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bürokratik tayinlerde tökezliyor.
Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'ın BELPLAS şirketinin yönetim kuruluna getirdiği İYİ Parti'li Faruk Köylüoğlu, kısa süre sonra görevinden istifa etti. CHP ve İYİ partililer arasında sorunlar yaşanırken, İstanbul'da başka bombalar patladı. İmamoğlu, 2011'de AK Parti'den milletvekili adayı olan Bahaddin Yetkin'i İSBAK Genel Müdürü olarak atadı. Yetkin, şiddetli tepkiler üzerine istifa etmek zorunda bırakıldı. Kendi atadığı üst düzey yöneticiyi aradan 48 saat geçtikten sonra istifa ettirirken, İmamoğlu, "Yaptığımız incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapmıştır" diyerek Bahattin Yetkin'i ipe çekti. İstanbul Belediyesi'nde CHP-İP'nin de arasına kara kedi girdi. İmamoğlu'nun İSTAÇ'ın Yön.
Kur. Başkanlığına atadığı, 7 Haziran seçimlerinde MHP'den Gümüşhane Milletvekili seçilen, eski Gümüşhane Belediye Başkanı, daha sonra Millet İttifakı içerisindeki İYİ Parti'ye geçmiş Mustafa Canlı CHP teşkilatınca hedefe kondu. İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürlüğü'ne atadığı Ahmet Bağış'ın da sosyal paylaşımlarında CHP'li milletvekillerine "Haçlı Köpeği" dediği iddia edilirken, CHP teşkilatının artan tepkileri sürüyor. İETT Genel Müdürü'nün görevden alınıp alınmayacağı merak konusu.

İBB'Yİ BİR HOLDİNG Mİ YÖNETECEK? KAVGASI
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey yönetim kadrosunun tamamını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Bu kadro CHP içinde tepkilere neden oldu.
İmamoğlu'nun açıkladığı kadronun üst düzey isimlerinin BİR TANINMIŞ HOLDİNG şirketlerinde görev yapmış isimlerden oluşması ve özellikle TÜPRAŞ özelleştirmesi sürecinde bu grup adına üst düzey görev yapan profesyonel şirket yöneticisi isimler olmasının CHP İstanbul Teşkilatı'nda rahatsızlık yarattığı gözleniyor.
CHP İstanbul Teşkilatı'nda "İstanbul Belediyesi'ni CHP mi yoksa BİR HOLDİNG mi yönetecek?" sorusunun giderek yükseldiği belirtiliyor.
İmamoğlu'nun arkasında gözüken Canan Kaftancıoğlu'nun da aslında atamalardan memnun olmadığı ve atamalar öncesinde İmamoğlu'na özellikle birkaç müdürlük konusunda isim listesi verdiği ancak isteklerinin gerçekleşmemesinden dolayı DERİNDE İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği söyleniyor.
CHP içinde kenara sindirilmiş kanatlar ve Muharrem İnce ekibindeki bir grup milletvekili- PM üyesinin de başta İstanbul ve Ankara'da yaşanan manidar atamaları ve sıkıntıları CHP PARTİ MECLİSİ'NE taşıyacakları vurgulanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan atamaların CHP tabanında yarattığı büyük sıkıntı ve hatta yer yer infialin giderek artacağı gözleniyor.
İlginç olan, İmamoğlu'nun atamaları yaparken, "Liyakat esasına göre yaptıklarını" söylemesi de tuhaf karşılanıyor. "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' deyimi gibi...
SONUÇ: CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, çok çabuk tökezleme içinde. CHP'li Başkanların akbaba atamaları tartışılırken, üst düzey bürokratik atamalardaki acizlikleri, yetersizlikleri, tecrübesizlikleri kısa zamanda sırıtıyor.
Bay Kemal'in ittifakı (CHP-HDPİP- SP) bürokratik atamalarda erken çözülmeye başlamış görünüyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kazanmasını sağlayan HDP'lilerin pay istemesi, İYİ Parti'nin de beklediği atamaların gerçekleşmemesi, Bay Kemal'in ittifakını derinden sarsmaya başladığı ifade ediliyor.
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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Bay Kemal İttifakı’nda bürokratik depremler
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