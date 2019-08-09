BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’de çok ince hesaplar
Bu duruma tepki gösteren, kenara itilmiş ulusalcı kanatlar, Eylül ayında başlayacak CHP ilçe ve il kongrelerinde kafalarını kaldıracak.
Peki, eski Marksist ve sosyalistler nasıl oldu da CHP'nin dümenini ele geçirdiler? 10 KASIM 2018'de açıklanan CHP'nin yeni MYK'sı herkesi şaşırttı. İlginç, Atatürk'ün öldüğü gün Atatürkçü-ulusalcı kanat bir kenara itilerek, Sosyalist 10 Aralıkçılar'ın yıldızı Oğuz Kaan Salıcı CHP'nin TEŞKİLAT BAŞKANI oldu. Sosyalist düşünceli, sol dalgalarda yüzen 10 Aralıkçılar, Mart 2005'te, bir bildirge yayınladılar.
"CHP SOSYAL DEMOKRAT DEĞİLDİR. Sosyal demokrasinin önünde CHP EN BÜYÜK ENGELDİR. CHP bir parti değil, kapatılmalı ve vakıf olmalı" söylemleriyle ortaya çıkmşlardı.
DERİN CHP'nin önde gelen ismi Erdoğan Toprak, Prof. İbrahim Kaboğlu, P.M Üyesi Prof. Burhan Şenatalar, Milletvekili (DISK eski Başkanı) Süleyman Çelebi'nin desteklediği, 10 Aralıkçı-Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul'da da il başkanı olarak Canan Kaftancıoğlu'nu mevziye yerleştirdi. Dişli olduğu sanılan Gürsel Tekin'in istifa ederken Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta, "CHP Genel Merkezi'nde bir çete var ve lütfen bu çeteyi dağıtın. Bu partiyi eğer Erdoğan Toprak'la yönetecekseniz, beni arada maydanoz yapmayın" demişti.
'İstanbul'un kralıyım' diyen Gürsel Tekin, bugün ortalıkta yok.
2020 Şubat'ta olağan kurultay yapılması planlanıyor. Sosyalist Salıcı-Kaftancıoğlu, dümeni kaybetmemek için, olağan kurultaya şimdiden hazırlanıyor. Bir taraftan parti içindeki Ulusalcı Muharrem İnce/Engin Altay'ı gözlüyorlar.
Diğer yandan MUHARREM İNCE'yi tükenmişliğe zorluyorlar.
Ancak İNCE PES ETMEYECEK, kongrelere hazırlanıyor. CHP ilçe ve il kongrelerinde ve özellikle Ankara/ İstanbul'da Muharrem İnce-Kemalist- Ulusalcı blok başarılı olursa, büyük kurultayda önemli ataklar yapacaklar.
İstanbul'un kurultaya gönderdiği delege sayısı: 176… Geçen dönem İstanbul il başkanlığı savaşında, Erdoğan Toprak-Salıcı-Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat'ı yemişlerdi. Canpolat da boş durmuyor. 18 ilçe başkanı ortak hareket ediyor. Erdoğan Toprak-Salıcı-Kaftancıoğlu karşı hareket halinde. Canpolat, "Parti bir hizbin denetimine girdi. Bu hizip İstanbul'u bölüyor. CHP'yi dar grupçu ve hizipçilere bırakmayacağız" demişti. Ankara'nın delege sayısı:
64. Olağanüstü kongre isteyerek Muharrem İnce'ye destek veren delege sayısı 23 olmuştu.
2018 Şubat'ta Ankara il kongresinde Teşkilat Başkanı Salıcı'nın desteklediği Adnan Keskin'e rakip olan Kemal Akkurt, 18 saat içinde adaylıktan çekilmek zorunda bırakıldı. "Parti içindeki adaletsizliğe, hukuksuzluğa sustukça, karşı çıkmadıkça hepimiz yok oluruz" diyerek Ayhan Yalçınkaya'yı il başkan adayı olarak çıkarmışlardı.
Eski İl Başkanı-MV. Necati Yılmaz da harcanmıştı.
SONUÇ: Bir Avrupa projesi olan CHP-HDP-İP-SP ittifakıyla yelkenleri şişirilen Kılıçdaroğlu, 2020 Şubat kurultayın da TEK GENEL BAŞKAN ADAYI gibi görünse de CHP'de kavga bitmez, kulis bitmez.
Çünkü ittihatçılık genlerindedir.
Eski Teşkilat Başkanı Önder Sav da Kılıçdaroğlu'na TEK ADAM suçlamalarıyla harekete geçiyor. CHP kılcallarındaki kıpırdanmalar son derece önemli. Muharrem İnce'nin TÜKENMEDİM mücadelesini göreceğiz. Çok önemli ve çok şaşırtıcı sürprizlere hazır olunuz.
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