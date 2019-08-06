Terör koridoru!

BURSA'DAN Başkan Tayyip Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna gireceğiz' diye seslenmesi ve Türk büyükelçilerinin Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı SAMSUN'dan mesajlar vermesi çok çok anlamlıdır.

Son MGK bildirisi sinyali vermişti.

İlk defa Suriye'de 'barış koridoru inşa etmek' diye bir ibareyle vurgulama yapıldı. Başkan Erdoğan Bursa'da dünyaya duyurdu: "Afrin'e, Cerablus'a, El Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık. Biz bir yere kadar sabrederiz." ABD'ye rağmen S-400 alan Türkiye, ABD'ye rağmen Fırat'ın doğusuna girecektir. ABD-İsrail'in PKK UYDU KANTONCUĞUNU yerle bir edecektir.

Eğer Afrin'e, Cereblus'a girmeseydik, bugün Kuzey Suriye'de Irak sınırından Akdeniz'e uzanan ABD-İsrail koridoru olacaktı.

Terör koridorunu parçalarken, BÜYÜK İSRAİL'E mani olduk.

PKK-PYD kukladır. Enstrümandır.

Ağababalarına bakıyoruz. O koridoru parçalarken, sarsılan Washington'dur, Tel Aviv'dir.

Fırat'ın doğusuna girip TERÖR KORİDORUNU PARÇALAYAN TÜRKİYE, BARIŞ KORİDORU KURACAKTIR. Böylelikle hem PKK'ya Fırat'ın doğusunu mezar edeceğiz. Hem de Büyük İsrail'in kurulmasına darbe vuracağız.

ABD-İsrail, sözde vaat edilmiş topraklar (Nil'den Fırat'a kadar) peşindedirler. Hedefleri, Kuzey Irak'tan Kuzey Suriye üzerinden Akdeniz'e çıkan, başlangıçta UYDU PKK Devleti, aslında Büyük İsrail devletini gerçekleştirmektir.

Ama karşılarında Bağımsız Türkiye'nin güçlü lideri Tayyip Erdoğan var. Bölgede büyüyen, dik duran, kimseye boyun eğmeyen Bağımsız Türkiye, ABD-İsrail koridorunu parçaladı. Şimdi, parçalanan koridorun Fırat'ın doğusu var. O KORİDOR BARIŞ KORİDORU OLACAKTIR.

Türkiye'nin Suriye ve ve Irak'taki PKK terörüyle sınır ötesi mücadeledeki kararlılığını Cumhurbaşkanımız Erdoğan net gösteriyor.

Çok iyi planlanmış bir STRATEJİ uyguluyoruz.

Bir yanıyla Suriye sınırından PKKYPG'yi tasfiye ediyoruz, diğer yandan DERİNLİĞİ 32 KM olan GÜVENLİ KORİDOR kurmak üzere yürüyoruz.

Washington, Fırat'ın doğusunda Ankara'ya 5-14 km derinliğinde bir bölge önerdi. Reddettik. En az 32 kılometre derinlik hedefimiz. ABD'ye rağmen, Fırat'ın doğusunda kendi imkanlarımızla güvenli bölgeyi kurma kararlılığımız var.

Buna mecburuz. Yoksa yarınlarda, gelecek on yıllarda Fırat'ın doğusunda ABD'nin kuracağı KUKLA KANTON, Türkiye'nin başına bela olacaktır.

100 yıldır İngilizler-Fransızlar nasıl Irak'taki, Suriye'deki bölücü PKK'yı değişik isimlerle Türkiye'ye karşı kullandılarsa, ABD-İsrail de gelecek on yıllarda Fırat'ın doğusundaki UYDU DEVLETÇİĞİ Türkiyemiz'e karşı kullanacaktır.

Fırat'ın doğusuna girmemız, gelecek kuşaklarımızın da güvenliği içindir. Kuzey Suriye'de inşallah oluşturulacak BARIŞ KORİDORU, Suriye'deki Müslümanların da Haçlı oyunlarına alet olmasına engel olacaktır.

SONUÇ: MGK bildirisiyle verilen mesaj: Sınır güvenliğimiz çerçevesinde, bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir 'barış koridorunun' inşasında kararlıyız.

Doğu Akdeniz'deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak ve menfaatlerinin korunmasında kararlıyız.

ABD-İsrail, PKK-YPG'yi kullanışlı kart olarak elinde tutarak oyun kuracaklarsa, biz de oyunu bozacağız. BAĞIMSIZ TÜRKİYE, BUGÜN HEM

HAÇLI OYUNLARINI BOZAN HEM DE OYUN KURAN ÜLKE KONUMUNDADIR.