BÜLENT ERANDAÇ
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İttifak dağılıyor
Kemal'in ittifakını oluşturan partiler içinde büyük sancılar yaşanıyor. Meral Akşener'in partisinde Milliyetçiler/Merkezciler birbirine girdi. HDP'de Selahattin Demirtaşçılar ile Öcalancılar parçalanmaya doğru gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kankaları Gül- Babacan/Davutoğlu da panikte.
İP'te büyük kavga var. Ağustos'ta yapılacak kongrede yönetim kadrosunu 80'den 50'ye indirmeye karar veren Akşener'in iki kanadı büyük çekişme içine girdi.
Koray Aydın'ın başını çektiği Milliyetçi-eski ülkücü kanat, CHP-HDP işbirliğinden çok rahatsız.
Aydın'ın teşkilat başkanlığından ayrılma resti ortalığı gerdi. Bir ilginç gelişmede, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın TÜRKİYE İTTİFAKI'na destek olan Yavuz Ağıralioğlu önce İP grubu başkan yardımcılığından alındı, bir gün sonra Meral Hanım, Ağıralioğlu'nu partinin en etkili genel başkan yardımcılığına getirmeye karar verdi. Eski ülkücü Müsavat Dervişoğlu, parti genel başkan yardımcığından Meclis grubu başkanvekilliğine getirilerek adeta, partiden uzaklaştırıldı.
İP'in kongre sonrası bölünmesi gündeme girerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçi isimleri MHP'ye çağırması, affetmesi, müthiş gelişmelere yol açmış bulunuyor.
Kemal Bey'in terör örgütünün siyasi kolu HDP ile yaşadığı aşk, bir taraftan İyi Parti'nin milliyetçi kanadını çok rahatsız ederken, HDP içinde Demirtaşçılar ile Öcalancıların kapışması gündeme girdi. Demirtaş'ın cezaevinden çıkması halinde, HDP'nin ikiye bölüneceği, Demirtaş kadrosunun sosyalist, eski Marksist mahfilleri yanına alarak ortak yeni parti kurması devreye girebilir.
CHP ve Kılıçdaroğlu'nın yeni kankaları Gül-Babacan ve Davutoğlu çevresinde yaşanan bir panik var.
Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN'ın AK PARTİ kongresini bir yıl önceye almasının, Eylül ayından başlayarak ilçe, il kongereleri sonrası, 2020 yılının Mart ayında büyük kongre kararı almasının Davutoğlu'nu şimdilik parti kurmaktan vazgeçirdiği, Gül-Babacan'ın da parti kurmayı gelecek yıla erteledikleri duyuluyor.
AK PARTİ'yi tırtıklama, milletvekili alma heveslerini, AK PARTİ kongre takvimi, yeni ve genç isimlerin önünün açılması nedeniyle panik yarattığı söyleniyor. Nitekim, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gayriresmi sözcüsü (F.K.) iki gündür, AK Parti'den milletvekili almanın bagajları ile gelecekler düşüncesiyle geri bırakıldığını, AK PARTİ'den çok fazla milletvekili kopar(a)mayacaklarını vurgulaması dikkatleri çekiyor.
Maliye-Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın çok başarılı hamleler yapması, doların düşmesi, faizlerin indirilmesinden dolayı meydana gelen ILIMLI HAVANIN, AK Parti'yi bölerek yeni parti kurma teşebbüsünde bulunacakların moralini bozduğu, panik ataklara başladıkları gözleniyor. Özellikle, Külliye-Meclis-AK Parti arasında koordinatör isimlerin tesbiti, 'nöbetçi bakanlar'ın Meclis'te devamlı bulunacak olması, bakan yardımcılarının devamlı TBMM'de görev yapacak olmaları, irtibat kopukluklarının önüne geçeceğini hissettirmesi çok değerli bulunuyor.
Başkanlık-Meclis-AK Parti arasında kurulacak yeni köprüler heyecen yarattı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan istişare kuruluna girmiş ve girmesi beklenen AĞABEYTECRÜBELİ İSİMLER de çok faydalı olarak değerlendiriliyor.
SONUÇ: Kemal Bey'in AVRUPA PROJESİYLE elde ettiği hava bozuluyor. KANKALARI PANiKTE. Çünkü ittifak bozuluyor.
Tahmin ediyoruz ki, BATIAVRUPA CHP'Yİ KURTARACAK YENİ SENARYOLARI HAZIRLAMAYA BAŞLAMIŞTIR.
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