BÜLENT ERANDAÇ
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Üçüncü dünya
1918 yılında parçalanan Osmanlı İparatorluğundan doğan Türkiye fidanı bugün (100 yıl sonra), kurulmakta olan yeni dünya düzeninde Bağımsız Tükiye olarak, yerini alıyor. Yeni dünyanın etkili aktörü Cumhurbaşkanımız TAYYİP ERDOĞAN, hem kurgulanan oyunları bozuyor, hem de oyun kurarak Türkiye'yi güçlü pozisyona yerleştirmeye çalışıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşları sonrası oluşturulan dünya düzeni, bu sefer farklı bir konseptle kuruluyor.
Topyekun savaş yerine, bölgesel savaşlar çıkarılarak, kurgulanmış örgütler kullanılarak, üçüncü dünya savaşı gerçekleşiyor.
ADI DA PARÇA PARÇA SAVAŞ. İşte bu noktada, yol haritasını Katolikler'in RUHANİ lideri Papa çizdi.
14 EYLÜL 2014: Papa Francis "Üçüncü Dünya Savaşı oluyor, parça parça" demişti. Afganistan, Irak, Suriye, Sudan, Somali, Gazze, Ukrayna, Libya, Tunus, Cezayir, Hürmüz, Doğu Akdeniz'de yaşanan savaşlar, katliamlar tek başına savaş değil, bir bütünün parçalarıdır.
Yani, birinci ve ikinci dünya savaşında yaşanan kıtle,bloklar savaşı gibi değil üçüncü dünya savaşı.Küresel güçler arkada, önde ülkeleri, paralı askerleri, istihbarat servislerinin enstrümanları savaşıyor.
"Üçüncü Dünya Savaşı" Türkiyemizin yakın coğrafyasında yürütülüyor. Bizim yaşadığımız alanlar üzerinde kurgulanmış, Müslüman dünyanın kanı akıtılıyor.
Yabancı istihbarat servislerince kurgulanan çakma örgütler, "imha" ve "taarruz" sömürü planlarında kullanılıyor. Papa'nın yol haritası çizmesi sonrası, 2014 yılından itibaren TÜRKİYE CEPHESİ AÇILDI.
CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN ve TÜRKİYE kuşatması başlatıldı. CIA-NATO gladyoları FETÖ, PKK, DEAŞ gibi kukla örgütler TÜRKİYE CEPHESİNE SÜRÜLDÜ.
FETÖ'nün yargı darbesi: 17- 25 Aralık, Deaş Suriye saldırıları, PKK'nın kobani işgali, PKK'nın çukur işgal rezaleti, NATO-CIA kuklası FETÖ'nün Türkiyeyi işgal adımı 15 Temmuz darbe girişimi, Amerikan-Yahudi baronların dolar saldırıları, derin ABD-Avrupa'nın CHP etrafında İP-HDP-SP'yi organize etmesi, 2015-ve 2019 Seçimleriyle Erdoğan'ı yıkma operasyonları...
BÜYÜK RESİME BAKARSAK, PARÇA PARÇA YÜRÜTÜLEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI İÇİNDEYİZ. Ülkemize ve birliğimize karşı operasyonları ÇOK İYİ OKUYAN Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN'ın ısrarla bahsettiği BEKA MESELESİ işte budur.
Küresel güçlerin kurgulanmış örgütlerine, istihbarat servislerine, derin devlet enstrümanlarına karşı savaşıyoruz. S-400 almamız, Doğu Akdeniz'e neşter atmamız, Suriye'de İsrail koridorunu parçalamamız, ABD'ye meydan okumamız, yeniçağın gereği olarak, YENİ EKSEN KURMANIN RUHUNA uygun taktiklerdir.
SONUÇ: BÜYÜK MİLLET/ BÜYÜK LİDER/BÜYÜK PLAN YAPAN TÜRKİYE dönemindeyiz.
Bu bağlamda inşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2023-2053-2071 PROJESİ başarıya ulaşacak.
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