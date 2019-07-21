BÜLENT ERANDAÇ
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Eksen koyan ülkeyiz
21. YÜZYIL TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK" demişti. Clinton'un söylediği gerçekleşiyor. Küresel lider Tayyip Erdoğan başkanlığında 21' inci yüzyıla damga vuruyoruz. Son olarak gerçekleşen 2 olay, tarihin sayfalarında yerini aldı:
1) 15 Temmuz 2016, Türk Milleti ayağa kalktı, NATO-CIA kuklası FETÖ darbesini paramparça etti.
Erdoğan liderliğinde Demokrasi katillerine tarihi vuruşunu yaptı.
2) 11 Temmuz 2019. Türkiye, Haçlı siyonistlerin baskılarına boyun eğmedi, Başkan Erdoğan dik duruş sergiledi.Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alarak, NATO zincirlerini kırdığımızı dünyaya ilan ettik. Bu iki tarihi olay, dünya satranç tahtasında Türkiye'nin çok önemli bir aktör olacağını zihinlere nakşetmiştir.
NATO-CIA darbesinin önlenmesi ve S-400'lerin alınması bağlamında, 21 Yüzyıl Türkiye'nin yükselişi sürmektedir. Yeni dünya düzeni kurulurken, Türkiye, eksen değiştiren değil, EKSEN KOYAN ÜLKE konumundadır. NATO darbesini paçavraya çevirmemiz, Rus S-400 hava savunma sistemleri alışımız konjonktürel meseleler değildir.
21'inci yüzyıla damga vurmaya kararlı Başkan Erdoğan'ın, 2009 YILINDA ABD-İNGİLİZ PEYKİ İSRAİL'E ONE MINUTE ÇEKMESİNDEN bu yana, Türk Milleti, tarih yazmaya başlamıştı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da 'BAĞIMSIZLIK BİZİM KARAKTERİMİZDİR' diyen liderlerimizdir. Bağımsızlık bayrağı dalgalanmaya başladığı 2009'dan bu yana, 21'inci yüzyıla damga vuracak jeopolitik hamlelerimiz sürmektedir.
1960, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini kurgulayan ABD/İngiltere, Avrupa, 15 Temmuz 2016'da kuklası FETÖ aracılığıyla teşebbüs ettiği darbeyi gerçekleştiremedi. O günden S-400 alımına kadar geçen 3 YILLIK SÜREÇTE, Küresel lider Erdoğan'ın, EKSEN KOYMASI sürecini ifada etmektedir. NE ABD NE RUSYA.
EKSEN KOYAN TÜRKİYE.
Tarih boyunca medeniyet kurucusu olmuşuzdur. Yaşadığımız Yüzyıl, Türkiye'nin bir dünya devleti olduğunu tescil edecektir.
Bu bağlamda, S-400 alışımız, ABD-Avrupa'nın yakın coğrafyamızda 2'nci Sykes-Picot'ları parçalamamız, Suriye'de PKK terör kantonu kurdurmamamız, Doğu Akdeniz'de- Kıbrıs'ta bayrak dalgalandırmamız, Başkan Erdoğan- Türkiye'nin "dünya beşten büyüktür" şeklinde özetleyeceğimiz küresel adalet ekseni koyuşumuzun işaret fişekleridir.
CIA-NATO enstrümanı FETÖ darbesini Aziz Milletin paramparça etmesinden sonra Türkiye'nin Avrasya'ya yönelişi, Rusya'dan S-400 alışı, Brics köprüleri, Batı'nın, özellikle ABD-Avrupa'nın değişen küresel öncelikler ve kendilerini konumlandırmış biçimine karşı Türkiye'nin yarattığı yeni fikir, yeni eksen oluşumlarıdır.
SONUÇ: Başkan Erdoğan, İslam Dünyası-Türk Devletleri Birliği'ni içeren Türkiye merkezli adalet eksenini, diğer çıkar eksenlerinin dengelenmesi açısından da acil bir ihtiyaç olduğunu görmüştür.
Bugün eksen değiştiren değil, EKSEN KOYAN ÜLKEYİZ.
Erdoğan, Türkiye merkezli bir adalet ekseninin doğuşunun mimarıdır.
Bu yükselmenin gereği jeopolitik hamleler yaptığımız günlerden geçiyoruz. İSTİKBAL SAVAŞINI DA KAZANACAĞIZ.
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