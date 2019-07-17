BÜLENT ERANDAÇ
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Akdeniz ve Kızıldeniz’de Erdoğan kalkanı
Evet. Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da, Gazze'de, Libya'da, Kıbrıs'ta gerçekleştirilen her tezgâhın (derin proje) yansıması AKDENİZ'DE olmaktadır. Bu gerçek ışığında, Katar'da, Cibuti'de, Sudan-Sevakin adasında, Somali,'de Türkiye'nin kurduğu deniz üsleri, çok anlamlı sonuçlara imza atmaktadır. 130 yıl öncesine gidelim. İngilizler, Mısır'a (Süveyş) Kıbrıs'a neden çökmüşlerdi?
Tezgâhlar kurarak stratejik hamleler yapıyorlar, deniz geçişlerini kontrol ederek, sömürgecilikte sınır tanımıyorlardı. 1878'lerde çöktükleri Kıbrıs 'tan yıllar sonra 1959'da Rum Kesimi'ndeki Agratur ve Dikelya üslerini sağlama aldılar. Kıbrıs İngiliz üsleri, yüzyıl geçmesine karşın, yine özellikli yine stratejik konumlu.
YIL 2019... Bugün, İngilizler ve Amerika'lar, Avrupa fılolarıyla Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de cirit atıyor. 100 yıl önce deniz ulaşım kontrolu vardı, bugün ek olarak Doğu Akdeniz gaz-petrol havzaları var.
Doğu Akdeniz'de, İsrail-Helen ittifakı, (Rum, Yunanistan, İsrail) doğalgaz ve petrol aramalarında Akıllarına göre, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sınırlayacaklar. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'ya uşaklık pıyonluk yaparak amaçlarına ulaşacaklar. Hadi oradan. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türkiye'de DERİN OYUNU çok iyi okumaktadır. Buna yönelik deniz stratejimizi (MAVİ VATAN) revize etmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, Haçlı planlarını, Irak-Suriye-Akdeniz arasında kurulmak istenen ABD-İsrail korıdorunu paçavraya çevirdi. Doğu Akdeniz'e hâkim olacak bir İSRAİLHELEN İTİFAKI hayaline kararlılıkla set çekiyor. Bu İKİ JEOPOLİTİK gelişmenin gelecek yıllarda nasıl da TÜRKİYE İÇİN HAYATİYET MESELESİ olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. KIBRIS adası etrafında, dünyanın tezgâhı dönerken, 1974 - Kıbrıs'a çıkan Türk Ordusu'nun geleceğin olaylarına da neşter atma şansı yakalamış olduğunu(1974 ile 2019 arasında 45 yıl geçti) bugün daha iyi anlıyoruz.
Başkan Erdoğan, DOĞU AKDENİZ KAVGASININ SADECE GAZ İÇİN DEĞİL MESELENİN DAHA BÜYÜK olduğunu çok iyi okuyor. İngiltere'nin Kıbrıs AGRATUR VE DİKELYA, Fransa'nın Evangelos Florakis Deniz Üssü sadece gaz için değildir. Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan ABDAVRUPA yeni siyasi-askeri ittifakı, Doğu Akdeniz'de askeri varlıklarını artırmaları Çin'in "Bir Kuşak-Bir Yol" projesinin deniz ticaretini kontrol altında tutma, Deniz İpek Yolu'nun Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını engelleme amacındadırlar.
Başkan Erdoğan DERİN OYUNU ÇOK İYİ OKUYARAK, bir taraftan Türkiyemiz'i Kızıldeniz ve Akdeniz'de sınırlama tezgâhlarını bozmakta,diğer yandan Doğu Akdeniz sınırlarımızı Libya-Girit hattına kadar derinlik kazandırmaktadır. Bu bağlamda, "Barbaros Hayreddin Paşa" "Fatih" ve "Yavuz sondajları sürdürüyor.
Türk uçak gemisi de 2020'de Doğu Akdeniz'e çıkacak.KIBRIS'TA Cumhurbaşkanımız deniz üssü kurulacağına işaret etmişti. KKTC deniz üssümüz sadece günümüze değil gelecek 10 yıllara da hayatiyet verecektir.
SONUÇ: Sun Tzu MÖ 500'de Çin'de yaşamış ünlü mareşal, filozof ve askeri bilgedir. Savaş sanatı ustasının yüzyıllara hakim olan bir sözü var: "Düşmanını tanı, düşmanı iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz." Evet. Başkanımız Tayyip Erdoğan düşmanı iyi biliyor, kararlılıkla Irak- Suriye-Libya, Kızıldeniz-Akdeniz kalkanımızı tahkim ediyor.
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