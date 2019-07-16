BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
15 Temmuz’un tam kadrosu
Haçlı zihniyeti, Aziz Milletimiz ve onların gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ezildi. Ancak bu sondur diyemeyiz. Anadolu toprakları ve büyük Türk milleti, onların derin planlarında hep oldu ve olacaktır.
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinde askeri cuntalar ABD-İngiltere-Avrupa tek başlık altında NATO tarafından kullanılmıştı.
15 Temmuz'da CIA-Mossad'ın yıllar boyu kılcal damarlarımıza hile ve desise ile soktuğu FETÖ ve NATO'cu askerler ortak kullanıma sokuldu.
Bütün darbelerde olduğu gibi 15 Temmuz'un arkasında da ABD, İngiltere, Avrupa vardı. FETÖ ile CIA ilişkilerinin ağırlıklı olarak 1963'lerde, ABD'nin Komünist Sovyetleri YEŞİL KUŞAK PROJESİYLE sardığı dönemlerde başlamıştı. 15 Temmuz öncesi hiçbir darbede, milli iradenin kalpgahı TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Polis Merkezleri, hain ve satılmış adamlarca tanklarla, helikopterlerle, F-16 uçaklarıyla bombalanmamıştır.
15 Temmuz'da vatan evlatları vatanın silahlarıyla, ALLAHSIZ VE ZALİMLER tarafından bombalanmıştır. 15 Temmuz'da öldürülmek istenen Başkan Tayyip Erdoğan'ın şahsında, Türk Milletinin kanına girilmiştir. Bağımsız Türkiye bayrağı indirilmek istenmiş, NATO'nun zincirleriyle Aziz Milletin kaderi ele geçirmek amaçlanmıştı.
15 Temmuz'da milletimiz ayağa kalkmış, tankların önüne atlamış, hainlerin kurşunlarına göğsünü siper etmiştir. Böyle bir diriliş karşısında, ne yazık ki başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, TİYATRO deme cüretini göstermesi büyük talihsizliktir.
Beynini Batı'ya kiralayanlar, satılmışlar, kuklalar da tarihin çöplüğüne muhakkak atılacaklardır, utanmadan. Yeni Türkiye'nin mimarı ve ruhu olan 15 Temmuz'dur.
1) Bağımsız Türkiye, 2) NATO, Batı, IMF, Sykes-Pıcot zincirlerini paramparça eden Türkiye.
3)Yeni dünyada söz sahibi olan Başkan Erdoğan'ın stratejik hamlelerinin önünü açan Türkiye resimlerini muhakkak değerlendirmeliyiz.
SONUÇ: Geleceğin dünyasında Türkiye, küresel güç olmak, yüzyıllık gelecek planlamasının ana kolonları 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmek zorundaydı.
Gerçekleşen reformlara dikkatle bakılmalı. 15 Temmuz gecesi ayağa kalkan Millet, geleceğe seslenen lider Erdoğan'a, büyük değişimler, tarihi değişimler yapma görevi vermiştir.
Nitekim 15 Temmuz'dan bugünlere uzanan hayat akışında, S-400'lerin alınması, Bağımsız Türkiye meşalesinin çok güzel yandığını gösteren çok anlamlı bir hamledir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erdoğan’ın Bağımsızlık Yürüyüşü’nde S-400 harekatı 14 Temmuz 2019, Pazar YENİ dünya düzeni kuruluyor. Bağımsız Türkiye'de bu yeni dünyada yerini alıyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın, NATO-Batı...
- Kılıçdaroğlu’nun ipi çürük 10 Temmuz 2019, Çarşamba DEĞERLİ büyüklerimiz anlatır: Eskiden, kendir ve keten liflerinden çul, yular, ip, urgan ve halat gibi günlük...
- Erdoğan’ın pergel stratejisi 09 Temmuz 2019, Salı HZ. MEVLANA, meşhur pergel metaforu yardımı ile çok önemli bir konuyu anlatır. "Pergelin iğneli ayağı sabittir...
- Kanka 08 Temmuz 2019, Pazartesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kanka pozisyonunda. Peki, Gül ve Kılıçdaroğlu'nu...
- Londra rüzgarları 07 Temmuz 2019, Pazar RAHMETLİ Prof. Dr. Mahir Kaynak derdi ki: 'DOLAR (ABD) VE KRALİÇE'NİN İNGİLTERE'sine bakmadan, iç-dış olayları...