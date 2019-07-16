Bugünkü
Takvim
BÜLENT ERANDAÇ BÜLENT ERANDAÇ
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 16 Temmuz 2019, Salı

15 Temmuz’un tam kadrosu

NATO Gladyosu/CIA kuklası FETÖ hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 252 şehidimizin ruhu şad olsun, 2 bin 196 gazimize Allah uzun versin. 15 Temmuz 2016, NATO Gladyosu FETÖ militanlarınca gerçekleştirilen bildiğimiz darbeleri aşan, Anadolu'nun Haçlı-Siyonist Batılılar tarafından işgal edilmesine yönelik derin bir operasyondu.
Haçlı zihniyeti, Aziz Milletimiz ve onların gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ezildi. Ancak bu sondur diyemeyiz. Anadolu toprakları ve büyük Türk milleti, onların derin planlarında hep oldu ve olacaktır.
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinde askeri cuntalar ABD-İngiltere-Avrupa tek başlık altında NATO tarafından kullanılmıştı.
15 Temmuz'da CIA-Mossad'ın yıllar boyu kılcal damarlarımıza hile ve desise ile soktuğu FETÖ ve NATO'cu askerler ortak kullanıma sokuldu.
Bütün darbelerde olduğu gibi 15 Temmuz'un arkasında da ABD, İngiltere, Avrupa vardı. FETÖ ile CIA ilişkilerinin ağırlıklı olarak 1963'lerde, ABD'nin Komünist Sovyetleri YEŞİL KUŞAK PROJESİYLE sardığı dönemlerde başlamıştı. 15 Temmuz öncesi hiçbir darbede, milli iradenin kalpgahı TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Polis Merkezleri, hain ve satılmış adamlarca tanklarla, helikopterlerle, F-16 uçaklarıyla bombalanmamıştır.
15 Temmuz'da vatan evlatları vatanın silahlarıyla, ALLAHSIZ VE ZALİMLER tarafından bombalanmıştır. 15 Temmuz'da öldürülmek istenen Başkan Tayyip Erdoğan'ın şahsında, Türk Milletinin kanına girilmiştir. Bağımsız Türkiye bayrağı indirilmek istenmiş, NATO'nun zincirleriyle Aziz Milletin kaderi ele geçirmek amaçlanmıştı.
15 Temmuz'da milletimiz ayağa kalkmış, tankların önüne atlamış, hainlerin kurşunlarına göğsünü siper etmiştir. Böyle bir diriliş karşısında, ne yazık ki başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, TİYATRO deme cüretini göstermesi büyük talihsizliktir.
Beynini Batı'ya kiralayanlar, satılmışlar, kuklalar da tarihin çöplüğüne muhakkak atılacaklardır, utanmadan. Yeni Türkiye'nin mimarı ve ruhu olan 15 Temmuz'dur.
1) Bağımsız Türkiye, 2) NATO, Batı, IMF, Sykes-Pıcot zincirlerini paramparça eden Türkiye.
3)Yeni dünyada söz sahibi olan Başkan Erdoğan'ın stratejik hamlelerinin önünü açan Türkiye resimlerini muhakkak değerlendirmeliyiz.
SONUÇ: Geleceğin dünyasında Türkiye, küresel güç olmak, yüzyıllık gelecek planlamasının ana kolonları 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmek zorundaydı.
Gerçekleşen reformlara dikkatle bakılmalı. 15 Temmuz gecesi ayağa kalkan Millet, geleceğe seslenen lider Erdoğan'a, büyük değişimler, tarihi değişimler yapma görevi vermiştir.
Nitekim 15 Temmuz'dan bugünlere uzanan hayat akışında, S-400'lerin alınması, Bağımsız Türkiye meşalesinin çok güzel yandığını gösteren çok anlamlı bir hamledir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ 15 Temmuz’un tam kadrosu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ