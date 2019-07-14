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  • 14 Temmuz 2019, Pazar

Erdoğan’ın Bağımsızlık Yürüyüşü’nde S-400 harekatı

YENİ dünya düzeni kuruluyor. Bağımsız Türkiye'de bu yeni dünyada yerini alıyor.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın, NATO-Batı zincirlerini kıra kıra, IMF kementlerini kopara kopara devam ettirdiği BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ sürüyor.
Tarihi yürüyüşümüzde Erdoğan-Türkiye, S-400'leri Anadolu topraklarına konuşlandırarak ve hayati stratejik hamlelerle bölgesel güç konumunu tahkim ediyor. Hava Savunma Sistemleri; bir ülkeye yapılabilecek bir saldırıya karşılık caydırıcılık sağlar, saldırıların etkisini azaltır, sınırlandırır, geciktirir ve önler. Doğu Akdeniz'de keşfedilen zengin doğalgaz rezervleri üzerinden Doğu Akdeniz'e hakim olacak bir İSRAİL-HELEN İTTİFAKI'nı paçavraya çevirmeye kararlı Başkan Erdoğan'ın hazırlattığı strateji, adım adım yürütülüyor. Mısır, Rum ve Yunanistan'ı piyon olarak kullanan ABD-İsrail'e karşı Erdoğan'ın MAVİ VATANI KORUMA STRATEJİSİ etkili taktiklerle uygulanıyor.
Bu bağlamda, Doç. Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı başkanlığında, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nce hazırlanan "Doğu Akdeniz'de Siyasi, askeri ve ekonomik açıdan yapılan ve yapılacaklar" başlıklı rapor yayınlandı.
Rapor da, DOĞU AKDENİZ'DE ENERJİ KRİZİ VE TÜRKİYE'NİN GİRİT ADASI'NA KADAR UZANAN KITA SAHANLIĞINDA PETROL-GAZ SONDAJ
HAKKIMIZ çok detaylı biçimde değerlendiriliyor.
Türkiye Akdeniz'e sahildar devlettir.
Sahildar devletler de kıta sahanlığına herhangi bir bildirim yapmadan kendiliğinden sahiptirler.
TÜRK SONDAJ GEMİLERİ, "Barbaros Hayreddin Paşa" "Fatih" ve Yavuz Doğu Akdeniz'i karış karış dolaşmayı sürdürecektir. ÇÜNKÜ KAVGA DOĞU AKDENİZ GAZI İÇİN DEĞİL. MESELE DAHA BÜYÜKTÜR.
Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan ABD-AVRUPA yeni siyasi-askeri ittifakı, Çin'in "Bir Kuşak-Bir Yol" projesinin deniz bağlantısını kontrol altına alma stratejisinin bir parçasıdır. 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu, Kızıldeniz'den geçerek Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşmaktadır.
ABD-Avrupa'nın Akdeniz gazının güvenliğini sağlama bahanesi ile Doğu Akdeniz'de askeri varlıklarını artırmaları Çin ticaretini kontrol altında tutma, Türkiye'yi sindirerek İpek Yolu'nun Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını istediği anda kesme amaçlıdır.
SONUÇ: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den uzak tutmaya çalışan yeni oluşumu, Başkan Erdoğan (DERİN OYUNU) ÇOK İYİ OKUDU. Erdoğan, KIBRIS TÜRK DEVLETİ VE KKTC'de caydırıcı deniz ve hava üsleri kurma kartını elinde tutmaktadır. "Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü" isabetli bir karardır. Türkiye'nin hedef alındığı açık olan ABD güdümündeki yeni Doğu Akdeniz mimarisine karşı S-400 sisteminin alınması isabetli bir karar olmuştur.
TÜRK MİLLETİ VATANA UZANAN ELLERİ KIRMAYA KARARLIDIR.
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