BÜLENT ERANDAÇ
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Kılıçdaroğlu’nun ipi çürük
Eskiden, kendir ve keten liflerinden çul, yular, ip, urgan ve halat gibi günlük işlerde kullanılan eşyalar yapılırdı. Bu işlerle uğraşan, hileli malzeme ile çürük ip yapan biri varmış. Hatta bu adama "ipi çürük usta" demeye başlamışlar.
Bu ustanın yaptığı ip ve urganlar olmadık yerde kopar, birçok kazalara sebep olurmuş. Bir gün, derin bir kuyuya bir kuzu düşmüş. Kuyuya inmeye hazırlanan biri, ev sahibinden urgan istemiş. Getirilen urganı beğenmemiş... "Bu urgan, 'İpi çürük Usta'nın malıdır. Onun ipiyle kuyuya inilmez' demiş. Bir başka vatandaş, 'Usta'nın ipiyle kuyuya inilir, ama aynı iple çıkılır mı çıkılmaz mı, orasını bilmem' demiş. Kıssadan hisse, bu hikâyeyi son siyasi gelişmelerin arka planını daha net ortaya koymak için yazdım. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Dün karşı çıktıkları bir konuda aniden çark etmeler, dün aleyhinde konuştukları, saldırdıkları insanlara, bir bakıyorsunuz sarılmalar, kucaklaşmalarla karşımızdalar.
CHP Polit Bürosu'nun siyasetine kim güvenip yola çıkarsa, bir gün gelir ortada kalır. CHP ipiyle kuyuya inenlerin, ya ipi koparılır, ya da o iple bir türlü yukarı çıkılamaz...
1) Ali Babacan AK Parti'den istifa etti diye CHP Polit Bürosu'nda bayram var. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki neşesini gördünüz.
Ellerini ovuşturuyorlar. Babacan, 'AK Parti'den oy tırtıklayacak, milletvekilleri koparacak, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı zayıflatacağız' diye bayram yapıyorlar. CHP medyası uçuyor.
Manşetleri, köşeleri Ali Babacan methiyeleriyle dolu. Erdoğan Ali Babacan'ı ekonomiden sorumlu bakan yaptığında, "BEBECAN...
Bu çocuk mu, ekonomiyi idare edecek?" diye dalga geçiyorlardı.
Bugün, bizzat tanık olduğum bir lokantada, KADEHLERİNİ BABACAN İÇİN diyerek kaldırıyorlardı.
2) Dün Abdullah Gül'e olmayacak hakaretleri yapan, Ordu'yu tahrik eden, Anayasa Mahkemesi'nden REZİL 367 KARARI çıkartan CHP, bugün Gül'le beraber aynı yollarda yürütülüyorlar. Bu işi BİLDERBERG sağlamış olmasın?
3) CHP 'de Kılıçdaroğlu ve kadrosunun hızını yetişmek ne mümkün. Amerikalı, Yahudi baronların platformu BİLDERBEG-2019 toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı, Londra eski Büyükelçisi Ünal Çeviköz özel davetliydi. Kılıçdaroğlu ve ekibinin Sosyalist Enternasyonel üyesi olmakla solculuk yaptıklarını, emekten yana olduklarını, sömürüye karşı havalarda gezdiklerini çok gördük. Ama onlar, Müslümanlar'ın kanını emen, petrol kuyularına çöken ABD'li Yahudi kapitalist Rockefeller'in, Rockschild ailelerinin BİLDERBERG'ine koşa koşa giderler. Kimler mi gitmişti... İşte liste: Bülent Ecevit, Kemal Derviş, Hikmet Çetin, İsmail Cem, Faik Öztrak, Şafak Pavey, İlhan Kesici, Selin Sayek Böke ve Umut Oran...
4) 23 Haziran İstanbul seçimlerinin coşkusuyla Kılıçdaroğlu uçuyor. BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI REFERANDUMU yapalım diye hodri çekiyor. Kafasında, ERKEN SEÇİM yatıyor. Ama taktik yapıyor...
Çok akıllı, SEÇİM İSTEMİYOR! "REFERANDUM YAPALIM" diyor. Tuzak kuracak memlekete...
SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın istifasıyla AK PARTİ'yi bölme derin planını pişirme peşinde olduğu ayan beyan ortada. AK PARTİ'Yİ BÖLECEKLERE ip uzatma çalışması, manevraları yapıyor. Abdullah Gül-Ali Babacan, AK PARTİ'Yİ BÖLSÜN, ERKEN SEÇİM YAPALIM... ERDOĞAN'I YIKALIM diye hayal kuruyorlar...
Ama derin abd-avrupa ipiyle kuyuya indirilenlere dikkatle bakınız!..
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