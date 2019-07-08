BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kanka
Eski Türkiye medyasının amiral gemisinin kaptanı, TUSİAD üyesi Ertuğrul Özkök, derin plandan mesajlar verdi. 'YÜZDE 5 ARTI BİR TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR. Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu, tutun ki yüzde 5 aldılar... Bugün yüzde 45'e inmiş AK Parti ve 'Cumhur İttifakı'nın toplam oyundan düşün 5 puanı daha... Kaldı mı size yüzde 40... BENCE 2023 YILI KUDRETLİ BAŞKAN DÖNEMİNİN SONUDUR'
Özkök diyor ki, "gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan yüzde 50 artı 1 alamayacak!" Yani, aldırmamak için yola çıkmışlar...
DERİN ABD-AVRUPA YAPIMI PLANIN arka planına daha dikkatle bakalım. Eski Türkiyeciler, Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu, Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu gözlerini Batı'ya çevirmişlerdir. dertleri, Türkiye'nin rotasını eskisi gibi tekrar Batı'ya çevirmektir.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın "kardeşim aday" diyerek açıkladığı başörtülü eşi olan Gül'ü, "Çankaya'ya çıkarmayacağız" diyerek, CHP'nin yaptığı terbiyesizlikleri, tezgâhları, TBMM'yi terk etmemeleri, Anayasa Mahkemesi'ne koşarak rezil 367 KARARI çıkartmaları, 'Çankaya'nın noteri' kampanyaları asla unutulmamalıdır. İsrail'e, 2009'da Erdoğan'ın ONE MINUTE çekmesinden sonra Derin ABDAvrupa kuşatması hızlandı.
17-25 Aralık FETÖ yargı darbesi, Taksim Gezi kalkışması, CIA piyonları PKK'nın hendekçukurları ve NATO gladyosu FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle Erdoğan'ı yıkmaya kalktılar, başarılı olamadılar. 2014'te Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Tayyip Erdoğan'ın "Bağımsız Türkiye, dünya 5'ten büyüktür" harekatı hızlanırken, "Derin ABD-Avrupa" Gül-Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirmiştir. Kılıçdaroğlu ve Gül'ün, 16 Nisan'daki referandumda "HAYIR" kampanyası başarılı olmamıştır. Gül ve Kılıçdaroğlu'nu birleştiği nokta, PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞTÜR. Derin ABD-Avrupa, 24 HAZİRAN'DA ERDOĞAN'I CUMHURBAŞKANI SEÇTİRMEMEK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ. Bu noktada CHP-İP-HDP-SP ittifakı örüldü. KARAMOLLAOĞLU - KILIÇDAROĞLU, GÜL'ÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASINA KARAR VERDİ.
Ancak, Akşener'i ikna edemediler. Gül geriye çekildi.
Erdoğan, halkımızın büyük desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildi.
15 Temmuz- 16 Nisan-24 Haziran ve 31 Mart'ta çok uğraştılar. aşarılı olamadılar. 23 Haziran sonrası Gül-Kılıçdaroğlu'nun 2020-2023 planı şimdi devrededir. Planın aşamaları: (Tarafsız Cumhurbaşkanı) kampanyasına hız vermek, AK Parti ile MHP'nin arasını açmak, Babacan partisi yoluyla AK Parti'den milletvekilleri ( 60 milletvekili rüyası görüyorlar) transfer etmek, Cumhur İttifakı'nın TBMM hâkimiyetini bitirmek için çabalıyorlar.
SONUÇ: Ali Babacan'a kurduracakları yeni parti bir Abdullah Gül manevra platformu'dur. AK Parti'den yüzde 5 oy tırtıklayarak, erken seçim iklimi yaratma rüyası görüyorlar. Gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerin de Kılıçdaroğlu'nun adayı Abdullah Gül'dür. ABD-Avrupa uyumuyor, tatil yapmıyor. bilmem anlatabildim mi!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Londra rüzgarları 07 Temmuz 2019, Pazar RAHMETLİ Prof. Dr. Mahir Kaynak derdi ki: 'DOLAR (ABD) VE KRALİÇE'NİN İNGİLTERE'sine bakmadan, iç-dış olayları...
- Yeni Güneş Motelciler 03 Temmuz 2019, Çarşamba WASHINGTON'A, Londra'ya, Berlin'e bakmadan adım atmayanlar (içimizdeki İngilizler) 'YENİ GÜNEŞ MOTELCİLER' olarak...
- Akdeniz satrancı 02 Temmuz 2019, Salı AKDENİZ'İN etrafında müthiş gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz'in etrafındaki Kıbrıs-Doğu Akdeniz, Suriye, Libya'da...
- S-400’ler için Ankara ve Akdeniz 01 Temmuz 2019, Pazartesi ATATÜRK'ÜN Samsun'a çıkışının 100. yılında konuşan Başkan Tayyip Erdoğan, "El ele, gönül gönüle vererek ülkemizi...
- Küresel lider Erdoğan 30 Haziran 2019, Pazar ERDOĞAN-BAĞIMSIZ TÜRKİYE DALGALARI OSAKA SAHİLLERİNİ VURDU. BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde...