BÜLENT ERANDAÇ
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Londra rüzgarları
1)2018 seçimlerine giderken Eski Cumhurbaşkanı, LONDRA tahsilli Abdullah Gül, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Olamadı. Gül, Londra ile yakın ilişkileri olan Ali Babacan'a 'Başkan Erdoğan'ı zayıflatmaya yönelik, CHP'ye can suyu katacak bir parti kurdurma teşebbüsü çok dikkate değerdir.
2)LONDRA WALES ÜNİVERSİTESİ tahsilli Koç'un sahibi olduğu Türkiye'nin en büyük stratejik sanayi tesisi Tüpraş'ın CEO'su Yavuz Erkut, Türkiye'nin uluslararası markası İstanbul'da yerel yönetimin beynine Genel Sekreter atandı. Koç -Tüpraş- Socar tecrübeli 2. adam Erkut, dünya çapında, İmamoğlu'ndan daha çok tanınıyor. Manidar değil mi?
3)Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini yenileme kararı almadan 24 saat önce, Koç Holding Başkanı Ömer Koç, ziyaretlerinden birisini İmamoğlu'na yaptı.
4)CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı, LONDRA ESKİ BÜYÜKELÇİSİ Ünal Çeviköz, Derin Dünya Devleti'nin kollarından BILDERBERG toplantısına özel davetliydi.
5) LONDRA-İngiltere'de kalkınma ekonomisi üzerine lisans yapan Derin CHP'li Murat Karayalçın tarafından CHP'nin vitrinine konulan, E. LONDRA BÜYÜKELÇİSİ Ünal Çeviköz, Bilderberg'e giderken ne demişti? "Türkiye S-400 almasın.
Esat'la barışsın. İsrail'e hemen büyükelçi gönderilsin." İşte NATO'cu CHP.
6) İngiliz basını, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok beğeniyor, ekonomik manipülasyonlarda başı çekiyor.
CHP-LONDRA NETWORKU
İsmet Paşa'dan Kılıçdaroğlu'na hep LONDRA NETWORKU var.
1960 Darbesi: Arka Plan yazılarıyla tanınan Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler, Rahmetli Adnan Menderes'i astıran 27 Mayıs darbesinin beyni General Cemal Madanoğlu-CHP beraberliğini tam isabetle şöyle yazmıştı:
'CHP sihrinin bu ülkede gerçekle buluşması şart! CHP rahmetli İsmet İnönü ile birlikte LONDRA'ya bağlanan bir partidir! Darbelerin içinde CHP hep vardı! Halkın reddine rağmen onlar DARBE ile CUNTA ile gelmeyi bildiler!
27 Mayıs Darbesi için Orhan Kabıbay-Cemal Madanoğlu beraberdi.
Madanoğlu nasıl CHP'nin arkasındaydı!
TRT'de demir yumruk olan Kabibay nasıl CHP ile yollarını hiç ayırmıyordu!' (27 Mayıs darbecisi Kabibay CHP'den milletvekili oldu) 2013'te ABD'nin Ankara Büyükelçisi Rıccoıaordone'nun organize ettiği programla Kemal Bey, ABD'ye gitti. İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Wesmacott'la baş başa görüştü. Wesmacott'a Ankara Büyükelçisi iken Kraliçe tarafından ŞÖVALYE ÜNVANI verildi. DERİN BİR BABANIN OĞLU. Büyükelçi Sir Peter Westmacott, Ankara, Paris ve ardından, ABD'ye atandı. Önemli başkentlerde bulunmak, büyükelçinin gücünü gösteriyor. İsmet Paşa'nın tanıdığı babasının 1. Dünya savaşından sonra Ortadoğu haritasını cetvelle çizen ekipten olduğu belirtiliyor.. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, LONDRA Eski Ankara Büyükelçisi Richard MOORE'yi de çok sever ve sık sık konuşurdu.
SONUÇ
CHP üzerinden bu kadar çok olayın yollarının LONDRA'DA kesişmesi bir tesadüf mü? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu LONDRA yollarında ne arıyor acaba?
CHP-LONDRA karşımıza sık çıkıyorsa çok düşünmek lazım çok.
YARIN:ABDULLAH GÜL-KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 2020-2023 PLANI...
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