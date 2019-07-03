BÜLENT ERANDAÇ
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Yeni Güneş Motelciler
Siyasetin dar koridorlarına, sisli bulvarlarına girmeden, 'GÜNEŞ MOTELCİLİK NEDİR?' HATIRLAYALIM: 1977 yılında yapılan genel seçimden Bülent Ecevit-CHP 213 sandalye alarak çıkmış, hükümet kurma rakamına (226) ulaşamamıştı. Hedefi Süleyman Demirel hükümetini düşürmekti, Adalet Partisi'nden milletvekilleri Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Fethi Acar, Mehmet Oğuz Atalay, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt'ü İstanbul Darıca'daki Güneş Motel'de yüz kızartıcı şekilde BAKANLIK TEKLİF EDEREK transfer etti.
Ecevit muradına erdi, AP'den kopardıkları milletvekilleriyle Süleyman Demirel hükümetini düşürdü. Başbakan oldu.
O günlerden bugünlere gelelim. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı kuşatan BATI PROJELERİNE bakalım. 31 Mart seçimlerine giderken, Kemal Kılıçdaroğlu-Abdullah Gül-Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu aynı kulvarda yürüdü. Şimdi çıktılar.
Gül-Babacan'a, Davutoğlu'na parti kurdurmanın peşindeler. CHPKılıçdaroğlu avuçlarını ovuşturuyor.
AK PARTİ'nin içini karıştırmak, milletvekilleri koparılması yolunda yeni rüyalar görüyor. Ne tesadüf. 23 Haziran'da AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmesinden, Derin ABD-Derin Avrupa, İngiltere, Almanya çok memnun. Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener-Selahattin Demirtaş-Temel Karamollaoğlu çok memnun.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti için taşın altına elini koymayan Gül-Babacan-Davutoğlu, kimlerin arabasına benzin koymuşlardır? Peki.
Erdoğan'ı kuşatmada, AK Parti'yi zayıflatmada, ABD-Avrupa-Kemal Kılıçdaroğlu-Gül-Babacan-Davutoğlu- Akşener-Karamollaoğlu-Demirtaş nasıl oluyor da beraber oluyorlar?
Bu isimler 1) Parlamenter sisteme dönmek istiyorlar (Eski Türkiye) 2) S-400 alınmamasını karşılar 3) Gözlerini ABD-Avrupa'dan ayıramamaktalar 4) 15 Temmuz NATO-FETÖ darbesinden sonra Avrasya'ya açılan Türkiye'nin önünün kesilmesinde ne yazık ki aynı kulvarda yürüyorlar.
23 Haziran seçimleri biter bitmez, Kılıçdaroğlu-Akşener-Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı harekete geçti. Kılıçdaroğlu havalara uçarak, Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması için referandum teklif etti. Erken seçim istemekten ŞİMDİLİLİK geri duruyor, ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin altına bubi tuzağı kuruyor. Bu uyanık çıkışa parelel, Gül-Babacan-Davutoğlu da harekete geçiriliyor. Yani hayalleri, hedefleri AK Parti'den milletvekili koparmak. Bunun adı GÜNEŞ MOTELCİLİKTİR.
Bir parti neden kurulur? İktidar olmak için. Bunlar, iktidar olmak için değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı zayıflatmanın, Türkiye'yi zayıflatmanın peşindeler.
SONUÇ: Burası önemli. TBMM'de AK Parti-MHP'nin toplam 340 milletvekili var. 42 MİLLETVEKİLİ KOPARIRLARSA, AK Parti- MHP'yi 300 altına indirerek, Meclis Başkanlığı'nı alarak, TBMM'nin kontrolünü ele geçirecekler... Tabii bunlar onların planı. (Not: Bugün 11 boş, 19 milletvekili daha boşaltılırsa 30 olur) Yani, 3 AY İÇİNDE ARA SEÇİM YAPTIRMAK. CHP medyası, Sözcü-Cumhuriyet-Fox TV, erken seçim tezgahına başladılar bile.
Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında, 2021 yılından sık sık bahsediyor.
Neden acaba?
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