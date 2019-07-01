BÜLENT ERANDAÇ
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S-400’ler için Ankara ve Akdeniz
Bu duygularla ve arkasındaki Türk Milleti'nin büyük desteği ile Japonya'ya giden Erdoğan, bağımsızlık bayrağını dalgalandırdı, S-400'ler kararımızı Osaka'da küresel liderlerin gözünün içine bakarak, tescil ettirdi. S-400'ler Türkiye'nin bağımsızlığı için hayati bir tercihti. S-400'lerin gelmesi yüzyılın kararıdır. 21'inci Yüzyıl'da Türkiye'nin kararlı yürüyüşünü gerçekleştiren Başkan Erdoğan rüzgarının esişinin asla durmayacağının ilanıdır. S-400 sisteminin Türkiye'ye gelmesinden rahatsız olan Derin ABD ve NATO'nun en büyük korkusu, artık Türkiye'nin, ABD-Avrupa kıskacından çıkmakta olduğunun görülmesinden kaynaklanıyor. S-400 alımından vazgeçirilmesi için ABD'nin yoğun ve tehdit dolu baskılarına göğüs geren başta Başkan Erdoğan'a, TSK'ya, milletimiz her türlü desteği sonuna kadar vermektedir. Milletin ve devletin bekası açısından çok önemli olan bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Başkan Erdoğan- Türkiye, F-35'lerin gönderilmemesi halinde ne yapılacağına dair de son kararı verdi. Türkiye'nin elindeki F-16 savaş uçakları kullanılacak ve milli Türk savaş uçağı da 2025'te görevde olacak. Milli Muharip Uçağı'nı ilk kez (15 Haziran) Paris'te tanıttık. Beşinci nesil ve F-35 ayarındaki milli savaş uçağımızla savunma kalkanımızı genişleteceğiz. Bağımsız Türkiye'nin S-400 almasını engelleyemediler.
Şimdi 2'nci aşamaya geçiyoruz.
S-400'lerin konuşlanacağı yerler neresi olacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuda düşüncelerini şöyle açıkladı: "F-35'ler Malatya'daki üste yer alacak. İkinci batarya için (Ege alternatifleriyle ilgili) hava savunma sistemlerinin bir menzili var. Mesele öncelik meselesi, 1'den 81'e kadar illeri sıraladık diyelim, 1 Ankara ve İstanbul. Bunların dışında bir sanayi bölgesi de seçilebilecek." Hazırlıklara göre, S-400'lerin Türkiye'de geleceği ilk nokta Akıncı Hava Üssü olacak. Bu üs, ana merkez olacak. Bataryalardan birinin Akıncı Üssü'nde kalması, diğerinin ise Doğu Akdeniz'den gelecek bir tehlikeye karşı oradaki bir bölgede kullanılması en güçlü seçenek olarak değerlendiriliyor. Doğu Akdeniz kanatlarımızın altında olacak.
Türkiye'nin S-400'lerden birini, Doğu Akdeniz'i çevrelemek üzere ABD ve Avrupa ile kriz yaratan doğalgaz arama gemilerini koruyacak şekilde konuşlandırması öncelik kazanmış durumda. Uzun menzilli S-400 füze savunma sisteminin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri kapasitesinin ciddi şekilde artıracağı değerlendiriliyor.
Kaynaklara göre, böyle bir konuşlandırmanın onaylanması durumunda Türkiye, 'rakip ve müttefiklerine güvenliği ve ekonomik çıkarlarını koruma konusunda ne kadar kararlı olduğuna dair güçlü bir mesaj vermiş' olacak.
SONUÇ: Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin'le Osaka'da yaptığı görüşme sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu: "Çok daha önemlisi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor." Adı verilmeyen sanayi tesisi civarında S-400 füzelerinin konumlanmasını düşünürsek, bu bölgenin Ruslar'ın Mersin yakınlarında inşa etmekte olduğu Akkuyu Nükleer Santrali olabileceğini de beraberce düşünmekte büyük fayda var. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, Türkiye'nin çok hassas bölgesi. Türk Donanması'nı da koruyacak, Akdeniz'i kanatları altına alacak S-400'ler, Doğu Akdeniz satrancında Türkiye hamlesi olarak değerlendirilmeli.
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