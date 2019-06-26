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  • 26 Haziran 2019, Çarşamba

Türkiye ittifakıyla 2023’e yürümek

23 Haziran İstanbul seçimlerinde aziz Türk milleti Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a mesajı verdi. "Türkiye ittifakıyla 2023'e yürüyün." Cumhurbaşkanımız Erdoğan da halkımızın bu mesajını aldığını, seçim sonrası yaptığı açıklama ile şöyle gösterdi: "İlerleyen süreçte de demokrasiden, ülkenin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine yürüyeceğiz." Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yılın bulunduğu bir süreçte TÜRKİYE İTTİFAKI'NIN YENİDEN kavramsallaştırılıp öne çıkartılması önemlidir. Dünyanın geleceği yeni güç dengeleri oluşuncaya kadar belirsiz ve büyük risklere açık olduğu sırada, Türkiyemiz de bulunduğu jeostratejik konumu sebebiyle bu belirsizlik ve risklere en açık ülkelerden biridir. Bundan dolayı Türkiye'nin 82 milyonluk aziz Türk milletinin ASGARİ MÜŞTEREKLERDE VE ORTAK MENFAATLERDE İTTİFAK ihtiyacı hayati önemdedir.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, ilk kez 18 Nisan'da (31 Mart seçimlerinden sonra) 'Türkiye İttifakı' ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanımız açıklamasında, "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz.
Vatandaşlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye için, hep beraber, elimizi taşın altına koymalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın Türkiye İttifakı önerisinin altındaki başlıklar dikkati çekicidir:
Kuruluş ve kurtuluş.
Vatanın ve milletin birliği.
Güçlü demokratik devlet.
Yurt sever demokrasi ve ortak değerlerimiz.
Terör ve şiddet siyasetiyle mücadele.
Uluslararası platformda küresel aktörlük.
Emperyalizme ve faşizme karşı ortak duruş.
Ülke liderliği.

TÜRKİYE İTTİFAKI
Türkiye İttifakı'nı gerektiren şartlara kısaca göz gezdirelim:
Amerika ve Avrupa, bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü durdurmak için her türlü hilenin peşindedir.
Yakın coğrafyamızda, ikinci Sykes- Picot'u kurgulamaktadır. Buna engel olarak milli ve bağımsız politikanın bayrağı Erdoğan'ı hedefe koyarak Türkiyemiz'in /82 milyonun geleceği ABD-Avrupa kuşatmasındadır.
ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye açtığı alan, yaptığı silah yardımları Türkiye'nin güvenli bölge talebinin karşılanmaması, Türkiye'yi orta ve uzun vadede kurulabilecek parçalı devletler yapısıyla karşı karşıya bırakmaktadır. S-400 konusunda ABD-Avrupa gerilimi bilinçli bir şekilde artırılmaktadır.
Türkiye'ye yönelik ekonomik ve askeri bir seri tedbir konuşulmaktadır.
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında rekabet kızışmaktadır. ABD-Avrupa yönlendirmeleriyle Mısır, Rumlar, Yunanistan ve İsrail; Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliğini tehdit etmektedir. Böyle bir tabloda, "Türkiye İttifakı"nın dış politikada yürütülmekte olan müzakerelerde Türkiye'nin elini güçlendireceği bir gerçektir. 82 milyonun birliği, ittifakı; ortak menfaatleri savunmada, ülkemizin daha güçlü, kalkınmış, mutlu ve huzurlu olabilmesi için hayati önemdedir.
SONUÇ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan "Birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine yürüyeceğiz" derken, 82 MİLYONU TÜRKİYE
İTTİFAKI BAYRAĞI ALTINDA TOPLANMAYA ÇAĞIRMIŞTIR.
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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Türkiye ittifakıyla 2023’e yürümek
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