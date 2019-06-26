BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye ittifakıyla 2023’e yürümek
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, ilk kez 18 Nisan'da (31 Mart seçimlerinden sonra) 'Türkiye İttifakı' ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanımız açıklamasında, "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz.
Vatandaşlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye için, hep beraber, elimizi taşın altına koymalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın Türkiye İttifakı önerisinin altındaki başlıklar dikkati çekicidir:
Kuruluş ve kurtuluş.
Vatanın ve milletin birliği.
Güçlü demokratik devlet.
Yurt sever demokrasi ve ortak değerlerimiz.
Terör ve şiddet siyasetiyle mücadele.
Uluslararası platformda küresel aktörlük.
Emperyalizme ve faşizme karşı ortak duruş.
Ülke liderliği.
TÜRKİYE İTTİFAKI
Türkiye İttifakı'nı gerektiren şartlara kısaca göz gezdirelim:
Amerika ve Avrupa, bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü durdurmak için her türlü hilenin peşindedir.
Yakın coğrafyamızda, ikinci Sykes- Picot'u kurgulamaktadır. Buna engel olarak milli ve bağımsız politikanın bayrağı Erdoğan'ı hedefe koyarak Türkiyemiz'in /82 milyonun geleceği ABD-Avrupa kuşatmasındadır.
ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye açtığı alan, yaptığı silah yardımları Türkiye'nin güvenli bölge talebinin karşılanmaması, Türkiye'yi orta ve uzun vadede kurulabilecek parçalı devletler yapısıyla karşı karşıya bırakmaktadır. S-400 konusunda ABD-Avrupa gerilimi bilinçli bir şekilde artırılmaktadır.
Türkiye'ye yönelik ekonomik ve askeri bir seri tedbir konuşulmaktadır.
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında rekabet kızışmaktadır. ABD-Avrupa yönlendirmeleriyle Mısır, Rumlar, Yunanistan ve İsrail; Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliğini tehdit etmektedir. Böyle bir tabloda, "Türkiye İttifakı"nın dış politikada yürütülmekte olan müzakerelerde Türkiye'nin elini güçlendireceği bir gerçektir. 82 milyonun birliği, ittifakı; ortak menfaatleri savunmada, ülkemizin daha güçlü, kalkınmış, mutlu ve huzurlu olabilmesi için hayati önemdedir.
SONUÇ
Cumhurbaşkanımız Erdoğan "Birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine yürüyeceğiz" derken, 82 MİLYONU TÜRKİYE
İTTİFAKI BAYRAĞI ALTINDA TOPLANMAYA ÇAĞIRMIŞTIR.
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