BÜLENT ERANDAÇ
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Haydi yürü Türkiye seçimsiz 4 yıla
Bundan sonra herkes işine. Seçimsiz 4 yıl gibi, Türkiyemiz'in önünde tarihi fırsatlar süreci başladı. Seçimsiz 4 yıllık ara, Yeni Türkiye'nin inşası, yapısal reformların yapılışı, genç Türkiye'nin önündeki mâniaları kaldırma da çok iyi gelecek. Özellikle, Ekonomi, dış politika ve iç siyasette birlikte yürüyüp yeni ufuklar açma şansımız olacak.
24 Haziran'da Aziz Milletimizin kararıyla seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın güçlü, dinamik bir ülke, bölgesel güç konumunu küresel oyuncu pozisyonuna sokacağı tarihi bir 4 yıl yakaladık.
Yeni Dünya düzeni kuruluyor. Yakın coğrafyamızda küresel güçler, çeşitli senaryolarla ortada dolaşırken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, baş döndürücü gelişmelere rahatça müdahale etme şansı bulacak. Çok iyi değerlendireceği seçimsiz 4 yıldaki hamlelerle, 2023'ü taçlandıracak.
Erdoğan, yeni dönemin yol haritasını, 'Ülkemizin bekleyen tüm meselelerini reformcu anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesi hızlanacak.
Sürekli değişimi ve dönüştürmeyi gerektiren adımlar yürüyecek' sözleriyle açıklamıştır.
Yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceğiz.
Üretim seferberliği, sürdürebilir büyüme devri, katma değerli üretim hamlesi, ihracatta rekorlara devam, yatırım ortamının iyileştirilmesi, SANAYİ ÜRETİM YAPISINDA yüksek teknolojik sanayi ürünlerinin payı sürekli yükseltilmesi.
TARIM, hem üretim alanında hem de üretim sonrasındaki aşamalarda yeni bir yol haritası uygulamaya sokulacak. EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI: Yeni meslekler hem de nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak yeni talepler, eğitimin niteliğini ve içeriğini değiştirmekle gerçekleşecek. Üniversite öğretiminin iş hayatıyla ilişkisi yeniden düzenlenecek.
Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve eğilimlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak yöntemlerle, daha kaliteli bir iş gücü yapısına ulaşmak mümkün olacak.
Yatırım ortamının iyileştirilmesi hem yabancı yatırımcıyı çekmek hem de yurtiçi yatırımcıları teşvik etmek açısından yeni yapısal adımlar devreye sokulacak.
Türk milletinin , bulunduğu gelir grubundan yüksek gelirli ekonomiler içerisine yükselişi sağlanacak, Dışa bağımlılık azaltılacak. Tasarruf seferberliği teşvik edilecek.
Erdoğan'ın 2023 yolunda, reform iradesini rahatça ortaya koyması söz konusu olacak. Sivilleşme ve demokratikleşmeye paralel vesayet yapıları yıkıldıkça, daha Demokrat Türkiye yolunda yürümek mümkün olacak.
Kurumların yerine oturması, kurumlarda yeni zihniyetin gelişmesi, iç ve dış muhalif çevreler tarafından türbülansa sokulmak istenen Türkiye, demokrasisini Erdoğan liderliğinin rayına oturtması şansı doğacak. Yeni zihniyetle inşa edilen kurumların, devletin kılcallarına sızmış FETÖ ve Batı enstrümanı PKK'nın kökünün kazınmasında, her türlü saldırılarla mücadele etmesinde REFORMLAR hayatiyet damarlarımız olacaktır.
SONUÇ: Türkiyemiz'in birlik ve beraberlikle, hem güvenliğini sağlayarak dış saldırılarla mücadele etmesi, hem de mücadeleye daha güçle müdahale edecek kurumların toparlanması için 4 yıllık seçimsiz reform süreci ülkemizin önüne tarihi fırsatlar sunmaktadır.
82 milyonluk Türkiye'nin somut gerçeklerini gören Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan- Yeni devlet nizamının, reformlar dönemi hayırlı olsun. Demokratik, Hukuk devleti, yeniden inşa edilmiş kurumları ve ekonomik dinamizmi ile Aziz Türk Milletinin KIZIL ELMASI BÜYÜK TÜRKİYE'YE ulaşması hayal değildir. Bir gerçektir.
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