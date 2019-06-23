BÜLENT ERANDAÇ
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Yeni eksenin doğuşu
Fakat imkansız değildir. Bunu da, son yüzyıllık geçmişimizdeki ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEYİ Erdoğan başardı.
Bu bağlamda, S-400 alışımız, ABDAvrupa'nın yakın coğrafyamızda 2'nci Sykes-Picot'ları parçalamamız, Suriye'de PKK terör kantonu kurdurmamız, Doğu Akdeniz'de- Kıbrıs'ta bayrak dalgalandırmamız, Başkan Erdoğan- Türkiye'nin "dünya beşten büyüktür" şeklinde özetlenen adalet çağrıları ve çabaları küresel adalet eksenli arayışların başında gelmektedir.
YENİ DÜNYA KURULUYOR
21. Yüzyıla Soğuk Savaş Düzeninin sona erdiği ama yeni düzenin de henüz kurulmadığı bir belirsizlikle girdik. Soğuk savaş düzeni 1989'da Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin dağılması ile sona erdi. Soğuk savaşın iki kutuplu dünyası ABD, Rusya, Çin-Avrupa eksenleri biçiminde varlığını sürdürürken, Türkiye-İran- Hindistan'ın başını çektiği yeni bir eksenin doğuşu gözleniyor. Türkiye merkezli bir adalet ekseninin doğumu ufukta görünmektedir.
ABD EKSENİ:
Amerika, içi çürümüş İmparatorluğunu sürdürmeye çalışıyor. Bunu yaparken önceki yıllardaki gibi yumuşak güç ya da evrensel değerler, Amerikan rüyası gibi insanların daha fazla sempatisini kazanabilecek politikaları bir tarafa bırakarak, doğrudan çıkar merkezli sert güç politikaları izliyor. ABD'nin artık pozitif, üretken bir gündem ile tekrar küresel rekabette öne çıkması beklenmiyor.
RUSYA-ÇİN EKSENİ:
Rusya, Türkiye ile kurduğu dostane ilişkiler bağlamında yeni mevziler kazandı. Suriye'ye direkt müdahale ederek ABD'nin oyunlarını bozdu. Çin ekonomik bir güç olarak çok etkili bir şekilde doğuyor. Önemli askeri bir güç konumunu geliştiriyor.
ABD'nin açıkça askeri ve siyasi güç olarak varlıklarını ortaya koymasına engel olma yolunda arayışlarını sürdürüyor.
AVRUPA EKSENİ:
Avrupa kendi derdine düşmüş.
İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci, Almanya liderliğinin ABD ataklarına karşı ne yapacağına karar verememesi, Fransa'nın bir gözünü ABD'den ayırmadan Avrupa liderliğine göz kırpmaya başlaması, AB'nin çöküşünü hızlandırmıştır.
Petrolü olmayan Avrupa çökmeye mahkumdur.
TÜRKİYE MERKEZLİ EKSEN:
CIA-NATO enstrümanı FETÖ darbesini Aziz Milletin paramparça etmesinden sonra Türkiye'nin Avrasya'ya yönelişi, Rusya'dan S-400 alışı, Brıcs köprüleri, Batı'nın, özellikle ABD-Avrupa'nın değişen küresel öncelikler ve kendilerini konumlandırmış biçimine karşı Türkiye'nin yarattığı yeni fikir, yeni eksen oluşumlarıdır. Erdoğan- Türkiye, Türkiye'nin oyun kuruculuk yolunda yürümesinde çok kararlı, azimli.
SONUÇ:
Erdoğan, batıda, doğuda, kuzeyde, güneyde, her tarafta ilişkileri geliştiriyor. İslam Dünyası-Türk Devletleri Birliği'ni içeren Türkiye merkezli adalet eksenini, diğer çıkar eksenlerinin dengelenmesi açısından da acil bir ihtiyaç olduğunu azimlekararlılıkla ortaya koyuyor. Evet.
Başkan Erdoğan, Türkiye merkezli bir adalet ekseninin doğuşunun mimarıdır. Çıkar merkezli ABDRusya- Avrupa-Çin aktörlerinin dışında küresel düzeyde bir adalet ihtiyacı ve arayışının öncüsüdür.
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